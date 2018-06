Tirsdagens aktier: Mærsk og DSV blev hevet ned af ulmende handelskrig

Eskaleringen af handelskrigen mellem USA og Kina satte sine spor på aktiemarkederne i ind- og udland tirsdag. Herhjemme var det transportsektoren, der stod for skud, og A.P. Møller-Mærsk og DSV endte med de største kurstab.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har truet med at lægge yderligere straftold på en lang række kinesiske varer. Han har bedt landets handelsministerium om at finde kinesiske produkter for yderligere 200 mia. dollar, der bedst egner sig til en ekstra told på 10 pct.

A- og B-aktien hos Mærsk mistede henholdsvis 4,1 pct. og 3,8 pct. på aktiekursen til 8520 kr. og 9100 kr., mens DSV faldt med 3,6 pct. til 517 kr.

- Donald Trumps udspil og modsvarene fra Kina mødes i en ond spiral. Hvis tolden på yderligere 200 mia. dollar bliver en realitet, vil det svare til to tredjedele af den amerikanske import, der bliver ramt, siger Jens Johansen, senioraktierådgiver i Jyske Bank.

- Kina har ikke en import i samme størrelsesorden fra USA - den er på 186 mia. dollar. Men man kan forestille sig, at de i stedet vil skrue på toldsatsen, siger han.

Det kinesiske handelsministerium anser Trumps trussel som "afpresning", og har meldt ud, at Kina vil gengælde i samme omfang.

C25-indekset faldt tirsdag 0,8 pct. til 1111,13.

Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank, påpeger, at udmeldingerne om told giver usikkerhed - men ikke mere, end at markederne kan rette sig hurtigt igen.

- Vi har set det før - at markedet kan rette sig på et par dage. For ingen har interesse i en egentlig handelskrig, siger han.

POSITIVE TAKTER SIDST PÅ DAGEN

I løbet af eftermiddagen vendte flere aktier rundt og endte med et lille plus på kursen. Blandt andet hoppede Ambu, der er et af de nye medlemmer af C25, op i toppen af indekset med et plus på 2,4 pct. til 216,40 kr. Ambu blev en del af eliteindekset mandag.

- Det er en aktie, som alle har været forelsket i i en lang periode. Og her sidst på dagen er der så nogen, der vælger at samle den op, siger Mads Zink.

Med i toppen af indekset var høreapparat- og headsetkoncernen GN Store Nord, der satte rekord og steg med 1,1 pct. 287,10 kr. Stigningen kom, efter nyheden om at koncernen havde købt sig ind i det tyske firma, Audeering, med base i München i Tyskland.

Audeering har specialiseret sig i kunstig intelligens, der kan analysere lyd og stemmer. Løsningerne skal implementeres i GN Audios headsetløsninger, så eksempelvis en medarbejder i et callcenter kan analysere lydbilledet og sindstilstanden hos den person, der ringer ind.

Også Nordea, der steg med 0,9 pct. til 61,40 kr., fulgte godt med.

- Bankerne ligger generelt godt i dag. Når investorerne søger en lidt mere stille havn, så er det ofte bankaktierne, man går over i, siger Danske Banks chefhandler.

Vestas kunne skrive flere ordrer i bøgerne tirsdag, hvor en panamansk på 66 megawatt (MW) og en australske på 228 MW kom i hus.

- Der mangler endnu lidt i kvartalet, for at vi når vores estimater. Men sidst i juni er traditionelt en travl tid. Hvad der også er interessant er, at Vestas er foran med at få fyldt ordrebøgerne op for 2019 i forhold til samme tidspunkt sidste år for 2018, siger Jyske Banks senioraktierådgiver.

Aktien faldt med 0,1 pct. til 417,60 kr.

Tirsdag startede også konferencen Global Offshore Wind 2018 i Manchester, England, og det kan de kommende dage kaste nyt af sig til aktionærerne i Vestas.

