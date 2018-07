Tirsdagens aktier: Mærsk, FLS og Genmab holdt C25 i plus

Generelt var råvareaktier blandt de bedste sektorer ude i Europa, og det smittede af på FLSmidth. Genmab nød godt af nyt fra selskabets partner Johnson & Johnson, mens Mærsk sejlede rundt helt i toppen uden selskabsspecifikt nyt.

Det forklarer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans.

- Råvaresektoren er blandt de bedste sektorer i Europa tirsdag og det lukrerer FLSmidth på, siger han.

FLSmidth steg 2,4 pct. til 384,40 kr. kun overgået af de to Mærsk-aktier.

Det danske eliteindeks steg med 1 pct. til indeks 1138,71, mens indeksene ude i Europa generelt lå højere med stigninger op til 0,6 pct. ved dansk lukketid.

Aktierne i A.P. Møller-Mærsk var prygelknabe mandag, mens de tirsdag havde dukserollen og endte i toppen af C25.

B-aktien steg med 3 pct. til 8072 kr. og A-aktien 2,7 pct. til 7685 kr.

- Det er lidt svært at forklare udsvingene i Mærsk. Den ene dag er de oppe med et par procent, og næste dag falder de med det samme, siger Ole Kjær Jensen.

GENMAB FIK PARTNERNYT

Genmab endte med en stigning på 2,3 pct. i 1115 kr.

Den amerikanske medicinalvirksomhed Johnson & Johnson, der er partner med danske Genmab, havde i andet kvartal en lidt bedre end ventet omsætning - blandt andet takket være kræftmidlet Darzalex.

Samlet kom omsætningen ind på 20,8 mia. dollar mod analytikernes forventning på 20,4 mia. dollar ifølge Bloomberg News. Ud af det samlede salg stod Darzalex for 511 mio. dollar i kvartalet.

Det var dermed højere end de 470 mio. dollar, som estimatet lød på hos tre analytikere ifølge Bloomberg News.

- Genmab-ledelsens forventninger om en robust vækst i salget af Darzalex på verdensplan overraskede mange ved offentliggørelsen af årsregnskabet, skriver analytiker i Jefferies Peter Welford i et notat.

- Det her bør øge tilliden til ledelsens forventninger, lyder vurderingen fra analytikeren.

ANALYTIKERNYT TIL VESTAS

Vindmølleproducenten Vestas fik indledt dækning af schweiziske UBS med en købsanbefaling og et kursmål på 535 kr. Med kursmålet vurderer analytikerne hos UBS, at Vestas-aktien hen over de næste 12 måneder vil stige omkring 37 pct. målt på mandagens lukkekurs, der var 389,70 kr.

Aktien endte tirsdag med en stigning på 1,9 pct. i 397 kr.

STIGNING TIL NOVO

Novo Nordisk-aktien endte 0,9 pct. højere i 318,75 kr.

En positiv salgsudvikling på det amerikanske marked kan få Novo Nordisk til at løfte sin prognose for hele året, vurderer Alm. Brand Markets.

Vurderingen sker på baggrund af de seneste amerikanske recepttal, som følger den forudgående stærke overordnede trend, skrev aktieanalytiker i Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen i en analyse.

- Det understøtter vores forventning om, at en opjustering af 2018-guidance kan være på vej i forbindelse med andet kvartal, skriver han. Novo Nordisk offentliggør regnskab 8. august.

GODT NYT TIL NORDEA

Nordea steg 1,3 pct. til 63,56 kr., efter at svenske SEB fremlagde et positivt regnskab for andet kvartal tirsdag morgen.

- En mulig read over er størst til Nordea, siger analytiker i Sydbank Mikkel Emil Jensen til Ritzau Finans.

Nordea har stor aktivitet i Sverige og er som SEB tungt eksponeret mod erhverv. Der var på de områder, at SEB specielt gjorde det godt.

Den svenske storbank hev mange flere penge hjem på renteposten i andet kvartal end forudset. Nettorenteindtægterne, som er summen af renter fra udlån fratrukket bankens egne renteudgifter, løb op i 5500 mio. svenske kr. Her var der kun ventet 5104 mio. svenske kr. ifølge estimater fra SME Direkt.

Nordea er i øvrigt regnskabsaktuel torsdag.

DSV FIK KONKURRENT-NYT

DSV steg 0,8 pct. til 510,80 kr. Transport- og logistikkoncernen fik inden børsåbningen nyt fra konkurrenten Panalpina, som i andet kvartal voksede både på omsætning og driftsindtjening.

For resten af året regner Panalpina med, at selskabet inden for luftfragt vil vokse på samme niveau eller over markedet, mens fragten til søs ventes at vokse under markedets niveau.