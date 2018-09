Tirsdagens aktier: Firkløver trak C25 i plus - Pandora faldt til bunds

Pandora dæmpede fremgangen tynget af en kritisk analysekommentar og frygt for, at amerikanske Amazon vil brede sig ud på smykkemarkedet.

- Vi nyder godt af en positiv undertone på de øvrige børser i Europa. Der er nogle begivenheder forude med renteannoncering fra USA onsdag, og selvfølgelig er der fortsat handelskrigen, som ligger og kører mellem USA og Kina primært, men der er ikke kommet så meget nyt fra den front, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank, til Ritzau Finans.

Herhjemme lå Danske Bank med i toppen af det danske eliteindeks med en stigning på 2,2 pct. til 170 kr., og Novo Nordisk endte 2,0 pct. højere i 306,80 kr.

- Der er et rebound til Danske Bank efter nogle hårde dage for aktien, men finans stiger også generelt i Europa. Novo Nordisk tog en markant bevægelse op, omkring det tidspunkt hvor de amerikanske børser åbnede, siger Martin Munk.

Chr. Hansen steg desuden 2,1 pct. til 634,20 kr. uden selskabsspecifikt nyt, og Genmab viste også gode takter og nød blandt andet godt af, at Jyske Bank hævede anbefalingen af aktien til "køb" med et uændret kursmål på 1200 kr.

POSITIONERING FORUD FOR KAPITALMARKEDSDAG

- Genmab holder kapitalmarkedsdag onsdag, og selv om vi ikke venter banebrydende nyheder på sådan en dag, kan det godt have fået nogen til at positionere sig lidt i aktien på forhånd, siger Martin Munk.

Aktien steg 2,3 pct. til 1063,50 kr.

I bunden af det danske eliteindeks lå derimod Pandora med et fald på 2,1 pct. til 387,50 kr., efter at Carnegie i et notat gav udtryk for, at der kan være udsigt til et svagt regnskab for tredje kvartal fra den danske smykkevirksomhed.

- Samtidig kan aktien være tynget af nyheden om, at Amazon indikerer at gå ind på smykkemarkedet i større stil. Når aktien ikke falder mere, kan det skyldes det verserende tema om, at Pandora er et opkøbsemne, siger Martin Munk.

Tryg faldt desuden 0,9 pct. til 160,20 kr., efter at der er opstået usikkerhed relateret til selskabets køb af kollegaen Alka. Det skyldes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtrykt betænkeligheder ved transaktionens indvirkning på dynamikken i det danske forsikringsmarked.

Ikke overraskende er Tryg uenig med myndighederne, men har indgået i en dialog for at løse udfordringerne og har også afgivet et ikke strukturelt tilsagn, der ventes at løse problematikken.

VINDMØLLEKONFERENCE I HAMBURG

Vestas vendte fra positivt terræn og lukkede 0,7 pct. lavere i 430,10 kr. Tirsdag startede den store vindmøllekonference Global Wind Summit i Hamburg, hvilket ugen igennem kan give ekstra fokus på selskabet.

Møbelstofproducenten Gabriel Holding justerede efter børslukketid mandag forventningerne til hele regnskabsåret 2017/18, der slutter med udgangen af september.

Justeringerne var dog af mindre karakter, men løftede aktien med 2,0 pct. til 606 kr. tirsdag.