Tirsdagens aktier: Danske Bank tog stort dyk efter nyt om hvidvask

Blot syv aktier lå højere, da C25 lukkede med et fald på 1,1 pct. til 1154,52, mens investorerne fortsat så med bekymring til USA og landets handelsstridigheder.

Med til at løfte stemningen lidt var et bedre end ventet ISM-indeks, der måler aktiviteten i fremstillingsindustrien blandt de amerikanske indkøbschefer. I august steg indekset til 61,3 fra 58,1 måneden før, viste tallene fra Institute of Supply Management. Det er det højeste indeksniveau i 14 år, skriver Bloomberg News.

Danske Bank indkasserede et smæk på 6,2 pct. til 177,45 kr., efter at Financial Times på baggrund af oplysninger fra et udkast til en rapport om hvidvasksagen i Danske Banks estiske afdeling kunne fortælle, at der på et enkelt år passerede 192 mia. kr. igennem afdelingen. Det kan øge frygten i markedet for, at en stor bøde er på vej til Danske Bank.

Det er dog ikke til at vide, hvor mange penge, der reelt er relateret til hvidvask, fortæller Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler i ABG Sundal Collier.

- Lige meget hvordan man vender og drejer det, er det ikke en positiv sag. Beløbet er tre gange så stort som det højeste beløb, vi har hørt om tidligere. Det er selvfølgelig markant. Men vi ved ikke, hvor meget der relaterer sig til hvidvask, siger Nikolaj Holmsgaard til Ritzau Finans.

Banken arbejder på en intern rapport, der kommer senere på måneden. Danske Bank har over for Ritzau ikke kunnet bekræfte de oplysninger, der bliver nævnt i Financial Times.

PANDORA-AKTIEN STEG

Blandt de stigende aktier var til gengæld Pandora. Jyske Bank skruer en smule op for kursmålet, der løftes til 400 kr. fra 380 kr. Anbefalingen af aktien er fortsat i neutralt terræn på "hold".

Jyske Bank ser umiddelbart gode muligheder for en kursstigning for Pandora over de kommende år, hvis selskabet kan levere det, der lægges op til i den langsigtede strategi frem mod 2022. Udsigterne til, at det kan lade sig gøre, er dog ikke for lyse, mener Jyske Bank.

Aktien steg 0,8 pct. til 385,30 kr.

Også Genmab-aktien blev holdt i grønt efter et løftet kursmålet for aktien hos storbanken Goldman Sachs. Goldman Sachs har lagt en ekstra halvtredser på målet, så det nu lyder på 1160 kr. mod tidligere 1110 kr. Genmab-aktien steg 0,3 til 1087 kr.

Også GN Group fik ekstra på sit kursmål. Det er JPMorgan, der har haft aktien under lup og løftet kursmålet til 365 kr. fra 301 kr.

Det så dog ud til, at aktionærerne så forbi kursmålsændringen, da aktien faldt 0,9 pct. til 337,40 kr.

Uden for C25 kom malervarekoncernen Flügger med regnskab for første kvartal af 2018/19, men det gav ikke anledning til større bevægelser for aktien. I regnskabet stod det klart, at dyrere råvarer lægger pres på koncernen, og omsætningen har stået stort set stille i forhold til samme kvartal året før. Flügger fastholdt forventningerne til hele regnskabsåret.

Flügger-aktien steg 0,6 pct. til 340,00 kr.