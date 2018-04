Tirsdagens aktier: Carlsberg var malurten i bægeret for grønt C25

. Med ingeniørkoncernen FLSmidth som trækhest hev de danske aktier endnu et stik i land tirsdag, hvor der dermed blev bygget videre på mandagens plusser.

Investorerne har igen fået lidt mere ro på, efter at Kinas præsident, Xi Jinping, i en tale har nedtonet den verserende handelskrig med USA.

Han har sagt, at Kina vil sænke tolden på importerede biler og lempe reglerne for udenlandsk ejerskab i den kinesiske bilindustri, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Og det kan være ganske afgørende, selv om der også fortsat er risiko for en ny optrapning af konflikten.

- Markedet er ret sensitivt omkring, hvad der bliver sagt. Det virker til, at vi måske har set det værste, og at det begynder at bløde lidt op igen. Omvendt ved markedet godt, at der ikke skal meget til, før det hele vender igen, siger Mads Zink, der er chefaktiehandler hos Danske Bank, til Ritzau Finans.

C25-indekset steg med 0,4 pct. til 1116,64 tirsdag.

FLSMIDTH LØFTET AF GOD STEMNING BLANDT RÅVAREPAPIRER

Øverst i C25 var FLSmidth, der blev trukket op af en generelt positiv stemning blandt råvareaktierne i Europa, som klarer sig godt i lyset af knap så meget risiko for en større handelskonflikt mellem verdens to største økonomier, hvor netop råvarer er et kardinalpunkt.

FLS-aktien steg med 2,7 pct. til 388 kr.

Med til at dæmpe begejstringen herhjemme var kursfald i nogle af de lidt tungere aktier.

Det gjaldt blandet andet bryggeriet Carlsberg, der var presset af sanktionerne mod Rusland. De har de seneste dage svækket den russiske rubel ganske markant, hvilket svækker indtjeningen på det østeuropæiske marked hos Carlsberg, når der rapporteres i danske kroner. Netop på det russiske marked er det danske selskab markedsleder.

- Rublen er faktisk svækket 9 pct. siden mandag morgen, så det store fald, vi så i valutaen mandag, er altså fortsat tirsdag. Og det er det, der svækker Carlsberg. Det er helt klart, siger Mads Zink.

Carlsbergs B-aktie faldt med 2,1 pct. til 693,60 kr.

MÆRSK-FORMAND KED AF FALDENDE AKTIE

For A.P. Møller Mærsk var der også let tilbagegang tirsdag, hvor der blev holdt generalforsamling.

Det var den første af slagsen med Jim Hagemann Snabe som formand for bestyrelsen, og han benyttede blandt andet lejligheden til at kommentere aktiernes svage præstation på det seneste, der er kommet løbende samtidig med den igangværende transformation.

Mærsk-aktierne faldt lidt sidste år, mens C25 til sammenligning steg med over 10 pct.

- I starten af 2018 er vores aktiekurs faldet yderligere 14 pct. Vi må dog ikke glemme, at aktiekursen i dag er 13 pct. højere end tidspunktet i 2016, hvor vi annoncerede vores nye strategi, sagde Jim Hagemann Snabe på Mærsks generalforsamling.

Tirsdag faldt B-aktien faldt med 0,4 pct. til 9426 kr.

GN I FOKUS MED NY LANCERING

GN Group var omvendt i positivt lys efter nyheden om en lancering af seks nye topprodukter i selskabets division for headsets, GN Audio.

De seks nye produkter er i den høje ende af skalaen på både kvalitet og pris, oplyser GN, der vil henvende sig til blandt andet advokater og aktiehandlere med lanceringen.

Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Sydbank.

- Det er rigtigt set af GN Audio. Det er bare vigtigt at have produktporteføljer, der er de bedste på lyd- og sikkerhedssiden, siger senioranalytiker Morten Imsgard til Ritzau Finans.

GN steg med 1,1 pct. til 204,80 kr.

SAS BELØNNET FOR FLYBESTILLING

Blandt sidepapirerne var der nyt fra luftfartsselskabet SAS, som har sat underskrifter på en bestilling af 50 Airbus A320neo-fly, som vil bringe selskabets flåde af den type fly op på 80 i 2023.

Samtidig vil SAS til den tid udelukkende flyve med fly fra Airbus.

- Vi har fået en meget positiv respons fra kunderne, siden vi for cirka et år siden begyndte at flyve med splinternye Airbus 320neo. Jeg glæder mig derfor over, at vi gennem denne ordre kan fortsætte med at forbedre og investere i vores tilbud til kunderne og dermed i SAS fremtid, siger Rickard Gustafson, der er koncerndirektør i SAS, i en meddelelse.

Flyene vil blive leveret løbende i de kommende år, og listeprisen er lige under 4 mia. dollar - svarende til omtrent 24 mia. kr.

SAS-aktien steg med 2,3 pct. til 14,33 kr.

Ringkjøbing Landbobank overraskede ud på eftermiddagen markedet med en stor opjustering af forventningerne efter et stærkt første kvartal.

Samtidig præsenterede banken regnskabstal for første kvartal tidligere end planlagt.

Ringkjøbing Landbobank venter nu et basisresultat i 2018 på 700-775 mio. kr. og et resultat før skat på 700-875 mio. kr. Tidligere var forventningerne til de to poster henholdsvis 600-675 mio. kr. og 540-735 mio. kr.

Aktien steg med 2,5 pct. til 342,50 kr.

/ritzau/FINANS