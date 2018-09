Tirsdagens aktier: Blandet åbning på fondsbørsen i sigte

Mærsk og den internationale handelsstrid er blandt tirsdagens fokuspunkter på det danske aktiemarked, der umiddelbart ser ud til at starte uden en specifik underliggende tone, hvis indikationerne fra udlandet kan overføres til Danmark.

Handelsspændingerne mellem USA og Kina fortsætter med at tage overskrifterne på de globale aktiemarkeder, og siden dansk lukketid mandag har de amerikanske aktier bevæget sig sidelæns, mens futuresmarkedet tirsdag morgen indikerer mindre fald på under 0,1 pct.

Den tyske DAX-future ligger samtidig med en marginal stigning, mens den britiske FTSE-future viger en anelse.

Mandag bakkende det danske eliteindeks, C25, med 0,8 pct. til et slutindeks på 1117,94.

HANDELSSTRID KAN RAMME MÆRSK

Mærsk var mandag blandt de danske aktier, der blev ramt af den omsiggribende handelsstrid, og tirsdag kan det negative fokus fortsætte med at påvirke koncernen, der er følsom over for udsving i verdenshandelen.

Mærsks B-aktie faldt mandag 1,2 pct. til 9320 kr.

Danske Bank er fortsat i fokus efter sidste onsdags hvidvaskrapport. Siden da er aktien faldet knap 5 pct., da hvidvasksagen kan give usikkerhed i lang tid, og sandsynligheden for store bøder er steget. Det vurderer Handelsbanken, der ser flere negative konsekvenser af hvidvasksagen ud over milliardbøder - blandt andet kan Danske Bank miste momentum i forretningen, da banken formentlig må investere mere i kontrolfunktioner og processer, der kan sikre, at den opfylder lovgivningen, og at noget lignende ikke sker igen.

Danske Bank faldt mandag 2,2 pct. til 166,35 kr.

Forsikringskoncernen Trygs køb af kollegaen Alka trækker ud, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har betænkeligheder ved transaktionens indvirkning på dynamikken i det danske forsikringsmarked.

Ikke uventet er Tryg uenig med myndighederne, men har indgået i en dialog for at løse udfordringerne og har også afgivet et ikke-strukturelt tilsagn, der ventes at løse problematikken.

Tryg steg 0,7 pct. mandag til 161,70 kr.

Vestas' helt store rival, General Electric (GE), lancerer en ny vindmølle, der er blandt de allerstørste til onshore-projekter med en kapacitet på 5,3 megawatt (MW) og en rotordiameter på 158 meter. Vestas' største tilbud på landjorden i øjeblikket er tre modeller, der kan leveres med en kapacitet på 4,2 MW hver.

Vestas lukkede med et fald på 1 pct. i 433,30 kr. mandag.

Møbelstofproducenten Gabriel Holding justerede efter børslukketid mandag forventningerne til hele regnskabsåret 2017/18, der slutter med udgangen af september. Justeringerne var dog af mindre karakter, og vil næppe få de store konsekvenser for aktiekursudviklingen.

Gabriel Holding lukkede uændret mandag i 594 kr.

Veloxis Pharmaceuticals har mistet finansdirektør Morten Marott, der ifølge en yderst kortfattet meddelelse træder tilbage med "øjeblikkelig virkning".

Biotekselskabet giver ingen yderligere forklaring. Aktien lukkede mandag i 1,026 kr. efter et kursfald på 0,4 pct.

/ritzau/FINANS