Tirsdagens aktier: Bavarian løftet af stærkt studie i grønt marked

. Bavarian Nordic endte blandt vinderne i et overordnet set positivt dansk aktiemarked tirsdag, hvor en del af begejstringen dog nåede at fordufte i løbet af eftermiddagen.

C25-indekset steg med samlet 0,2 pct. til 1124,02 - trukket op af en stribe forskellige aktier - heriblandt Bavarian Nordic, der kunne afsløre lovende data fra et fase 2-studie med et af selskabets store håb for fremtiden.

Dermed blev det til fremgang for anden handelsdag på stribe, efter at de amerikanske aktier igen er kommet i form, hvilket også har smittet af i både Asien og Europa.

Det hører dog også med til historien, at C25-indekset faldt på fire ud af fem handelsdage i sidste uge.

- Aktierne tager sig en fortsat genrejsning fra i sidste uge - og særligt fredag - hvor vi faldt meget kraftigt, siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

FLERE AMERIKANSKE FAKTORER TRAK OP

Historier om, at truslerne fra USA's præsident, Donald Trump, der i sidste uge raslede med toldsablen og angiveligt ville indføre straftold på import af stål og aluminium, i stedet alene handler om forhandlingsteknik var med til at trække op.

Samtidig har USA tilsyneladende indledt forhandlinger med Nordkorea om, at nordkoreanerne måske skal droppe sit program for atomvåben.

Positive tilkendegivelser om emnet kom der i hvert fald fra Donald Trump på Twitter i løbet af tirsdagen.

- Jo flere dage, der går, og jo mere handlerne får tænkt over tingene, virker tiltagene omkring straftold ikke så voldsomme som frygtet. Omkring Nordkorea er det positivt, at partnerne ser ud til at ville tale sammen nu. Det skabte en del uro i efteråret, da Nordkorea blev ved med at lave prøvesprængninger, siger Nikolaj Holmsgaard.

BAVARIAN BELØNNET FOR POSITIVT STUDIE

Med i toppen af C25-indekset var Bavarian Nordic, der blev trukket op af positive resultater fra et fase 2-studie med vaccinen MVA-BN RSV.

Selskabet er i færd med at udvikle vaccinen mod luftvejsvirussen RSV, og præparatet har vist positive resultater i et forsøgsstudie med ældre personer.

Helt konkret havde forsøgspersonerne 1,5 gange flere antistoffer (Iga) end normalt, og der var størst effekt for personer, der inden forsøget havde færre antistoffer end gennemsnittet.

Og det giver Bavarian gode kort på hånden, i et marked hvor behandlingsmulighederne i dag er begrænsede.

- Det bakker op om, at det her middel har en virkning. Det er yderligere resultater fra de positive data, som tidligere er blevet offentliggjort, og det er rigtig positivt, siger Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank.

Han har anbefalingen "køb" af Bavarian Nordic og ser et konservativt topsalgspotentiale for vaccinen på 1,1 mia. dollar. Analytikeren fastholder dog indtil nu en sandsynlighed på 30 pct. for en endelig markedsføringsgodkendelse.

Bavarian-aktien steg med 2,9 pct. til 253,30 kr.

Allerøverst i C25 endte NKT, der steg med 3 pct. til 213,20 kr. uden selskabsspecifikke nyheder som forklaring.

NORDEN STRAFFET FOR REGNSKAB

Blandt de lidt mindre aktier gik rederiet Norden mod den positive strøm og faldt med 3,5 pct. til 117,30 kr.

Det skete, efter at selskabet afleverede sit regnskab for fjerde kvartal og hele 2017, hvor driften og bundlinjen ikke kunne følge med forventningerne i markedet.

For 2018 venter Norden et justeret overskud på 10-50 mio. dollar.

BRØNDBY TIL TOPS

Tirsdagen bød også på regnskab fra fodboldklubben Brøndby IF, der netop nu kan glæde sig over succes på banen, idet holdet er på en aktuel førsteplads i Superligaen.

Og også i regnskabet for sidste år var der fremgang at spore, idet nettounderskuddet blev reduceret til 24,8 mio. kr. fra et tab på 31,9 mio. kr. i 2016.

For 2018 stilles der mere fremgang i sigte, idet der ventes et resultat før skat på mellem plus 1 mio. kr. og minus 9 mio. kr.

Brøndby-aktien faldt alligevel med 0,2 pct. til 0,89 kr.

Smallcap Danmark endte uændret i 74 kr. efter sit årsregnskab for 2017, der bød på stor resultattilbagegang og løfte om et udbytte på 4 kr. per aktie.

Regnskabet for 2017 fra bryggeriet Royal Unibrew lander først tirsdag aften, og det nåede investorerne dermed ikke at tage stilling til tirsdag.

/ritzau/FINANS