Tirsdagens aktier: Ambu springer til tops i roligt C25

C25-indekset starter dagen med en stigning på 0,1 pct., men i løbet af de første ti minutter af dagens handel har indekset svinget mellem små minusser og plusser. Efter omkring ti minutters handel ligger indekset stort set uændret i 1144,00.

Med til at trække op er også Nordea, Pandora og FLSmidth, mens Ørsted og Novo Nordisk tynger indekset.

Ambu stiger kort efter handelsstart 4,2 pct. til 230 kr. Selskabet kan muligvis stå over for en markant fremgang med en tidobling af toplinjen, fortæller topchef Lars Marcher til Dagbladet Børsen.

Det er i første omgang investeringsbanken JPMorgan, som venter, at Ambu kan tidoble sit salg frem mod 2025 til knap 23 mia. kr. fra næsten 2,4 mia. kr. i seneste regnskabsår.

»Vi har kun kradset i overfladen, og det er rigtigt, som JPMorgan siger, at den acceleration, der skal komme i markedet, kommer fra 2020 og indtil 2025, 2030. Det er dér, hvor der virkelig kommer en form for effekt,« siger Lars Marcher, administrerende direktør i Ambu, til Børsen.

Indtil videre er aktien steget mere end 100 pct. i år.

OPKØB I BRANCHEN FOR HØREAPPARATER

De to danske børsnoterede høreapparatselskaber rykker ikke meget på sig tirsdag morgen, hvor William Demant-aktien stiger 0,2 pct. til 302,60, mens GN også går 0,2 pct. frem til 301,90 kr.

Tirsdag morgen er det kommet frem, at italienske Amplifon overtager den spanske høreapparatkæde Gaes Medica, som hidtil har været familieejet - og samtidig var den største privatejede specialforhandler i branchen.

Det sker til en pris på 528 mio. euro (3,93 mia. kr.). Gaes har sit eget private label-brand inden for høreapparater, hvor nogle af de større producenter leverer komponenter. Derudover sælger selskabet også brandede produkter fra andre producenter. Både danske William Demant Holding og Sivantos leverer ifølge Ritzau Finans' oplysninger til Gaes-kæden.

Men det forhold kan der blive rykket på, når italienerne overtager forretningen, vurderer aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets.

»Med Amplifon som køber kan det måske sætte William Demant en smule under pres. Amplifon har primært foretrukket andre leverandører end William Demant, og det kan derfor også ændre sig i den her kæde,« siger Michael Friis Jørgensen til Ritzau Finans.

Årsagen er, at William Demant også ejer detailkæder, der sælger høreapparater, og derfor også optræder som konkurrent til Amplifon. Ifølge analytikeren kan det omvendt give GN Group en mulighed for at blive leverandør.

KONKURRENTREGNSKABER

Dagen byder også på konkurrentregnskaber. Novo Nordisks investorer kan skæve til regnskabet for andet kvartal fra den amerikanske konkurrent Eli Lilly, der offentliggøres tirsdag ved middagstid.

Novo Nordisk-aktien starter dagen omkring bunden af indekset med et fald på 0,6 pct. til 319,65 kr.

Inden den danske børsåbning har DP World, der er en af de fem største havneselskaber i verden og konkurrerer med APM Terminals, fremlagt regnskab for andet kvartal.

Væksten i antallet af flyttede containere var en hel del lavere hos havneoperatøren sammenlignet med første kvartal. I DP Worlds havne blev der flyttet i alt 18,0 mio. tyvefodscontainere (TEU) i andet kvartal, hvilket svarede til en vækst på 2,5 pct. - eller 3,8 pct. på sammenlignelig basis. I første kvartal havde DP World vist en vækst på 7,3 pct. - og 8,4 pct. på organisk basis.

Mærsks B-aktie stiger 0,5 pct. til 8384 kr. tirsdag.

PARKEN I FOKUS EFTER KOMMENDE MÅLMANDSSALG

Parken Sport & Entertainment kan se frem til at få penge i kassen for FC Københavns svenske landsholdsmålmand, Robin Olsen, der er på vej til Serie A-klubben AS Roma. Det bekræfter FCK-træner Ståle Solbakken over for TV3 Sport.

Ifølge udenlandske medier betaler Roma 86 mio. kr. for svenskeren.

Parkens aktie går 0,2 pct. frem til 83 kr.

/ritzau/FINANS