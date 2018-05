Tesla: Musk lover overskud - aktien falder alligevel

Teslas topchef, Elon Musk, lover i forlængelse af onsdagens regnskab for første kvartal sine investorer, at selskabet vil levere overskud. Og efter seks kvartaler i træk med minus er der sikkert mange aktionærer, som vil glæde sig til det.

Men de gentagne skuffelser og manglende opfyldelse af ledelsens optimistiske prognoser sendte aktien 4,6 pct. ned i eftermarkedet.

Tesla forventer, at det i andet halvår vil levere positive pengestrømme, efterhånden som produktionen og salget af Model 3 tager fart. Koncernen, der er kendt for sine el-sportsbiler, venter at kunne producere 5.000 Model 3 om ugen om to måneder.

Gennem april er selskabet lykkedes med at levere 2.000 enheder om ugen i tre af ugerne.

Tesla har haft udfordringer med at få produktionen af Model 3 op i gear. Selskabet lancerede modellen for to år siden, men ifølge Bloomberg News har kunderne været tålmodige og ventet. Tesla har på den baggrund næsten 1 mia. dollar i forudbetalinger på Model 3.

Efter første kvartal havde Tesla likvide midler for 2,67 mia. dollar mod 3,37 mia. dollar et år tidligere.

Selskabet fik et justeret underskud per aktie på 3,35 dollar mod et ventet minus på 3,41 dollar i perioden. Omsætningen i første kvartal på 3,41 mia. dollar var også bedre end ventet.

I ordinær handel lukkede aktien stort set uændret onsdag.

/ritzau/FINANS