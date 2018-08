Tesla-aktien står til et fald efter afblæst plan om afnotering

Teslas topchef Elon Musk har droppet sin idé om at tage elbil- og batteriproducenten af børsmarkedet. Det sagde han fredag i en udtalelse, efter at han dagen inden mødtes med Teslas bestyrelse for at drøfte selskabets fremtid.REUTERS/Toru Hanai/File Photo

Tesla-aktien falder 5 pct. på det tyske marked mandag formiddag.

Det samme gør sig gældende på det amerikanske formarked, hvor aktien står til at falde 4,5 pct., når den amerikanske handel starter.

Faldene kommer, efter Teslas topchef Elon Musk i fredags trak et tweet tilbage, hvor han tidligere på månedens skrev, at han havde sikret sig finansiering til at tage Tesla af aktiemarkedet.

Men efter et møde med bestyrelsen i torsdags har Elon Musk udtalt, at han ikke længere vil tage elbilproducenten af børsmarkedet.

Med sit opslag tidligere i august indikerede Musk, at han muligvis var villig til at købe Tesla-aktier til en kurs på 420 dollar stykket. Kursen på Tesla-aktien, der før det tweet var et godt stykke under, steg umiddelbart efter til 371,15 dollar.

/ritzau/FINANS