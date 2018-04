Tesco blev belønnet for regnskab i rødt, europæisk marked

Det britiske FTSE 100-indeks sluttede med et fald på 0,1 pct., mens CAC 40 i Paris gik 0,6 pct. tilbage, og det tyske DAX-indeks faldt 0,8 pct. I det brede paneuropæiske Stoxx 600-indeks blev der skåret 0,6 pct. af værdien.

Tesco, der er Storbritanniens største supermarkedskæde, gik mod strømmen onsdag, da investorerne sendte aktien op med 7,2 pct. til 225,40 pence efter regnskab for 2017/18, der blev offentliggjort fra morgenstunden.

Regnskabet viste, at supermarkedskæden er vokset 28 pct. på det justerede overskud til 1,64 mia. pund, hvilket var en kende over det, analytikerne havde ventet. Overskuddet var drevet af et øget salg af færdigretter og plantebaserede produkter, skriver Bloomberg News.

Britiske Tullow Oil blev sendt op med 6,6 pct. onsdag, hvor oliepriserne også tog et hop. Futures på den amerikanske WTI-olie steg 2,3 pct. til 67,02 dollar per tønde, og det er det højeste niveau siden 2014. Samtidig er den europæiske referenceolie, Brent, 2,2 pct. til 72,61 dollar per tønde.

Uden for Stoxx 600 kunne den italienske fodboldklub Roma glæde sig over, at de italienske fodboldspillere slog spanske FC Barcelona i den europæiske klubturnering, Champions League. Og den sejr sendte aktien i den italienske fodboldklub i vejret med 23,5 pct. onsdag.

De svenske banker var omvendt under pres onsdag, efter at Danske Bank tirsdag sænkede renten på bankens svenske boliglån på grund af stigende konkurrence fra nye spillere på markedet.

Det smittede negativt af på den danske banks konkurrenter i Sverige, og Handelsbankens aktie faldt 2,2 pct, mens SEB og Swedbank faldt henholdsvis 2,7 pct. og 2,4 pct.

I bunden af det fælleseuropæiske indeks sluttede schweiziske Barry Callebaut, der producerer chokolade for Nestle, der præsenterede et stærkt regnskab for første halvår af 2017/18, men samtidig advarede om langsommere vækst fremover, hvor selskabet blandt andet rammes af stigende priser på kakaobønner.

Aktien faldt 8,4 pct.