TDC dropper som en sten på børsen efter milliardhandel

Novo Nordisk og TDC trækker hele eliteindekset C25 nedad med et samlet fald på 0,6 pct. til 1129,27 torsdag morgen, efter at både TDC og Novo Nordisk var i forlænget åbningsauktion.

Inden åbningen kom Novo Nordisk, Ørsted og TDC alle med regnskaber for fjerde kvartal 2017 - og TDC kom en dag før planlagt, da telekoncernen overraskende meldte ud om et køb af medievirksomheden MTG's nordiske forretning for 14,0 mia. kr., og dermed får teleselskabet blandt andet Viasat, Viaplay og TV3 ind under paraplyen.

Med købet træder TDC ind i en helt andet liga, vurderer flere aktieanalytikere.

»Det er TDC's våde drøm, at man nu også kan komme ind på indholdssiden, hvor der er mere vækst end i det traditionelle telemarked.«

»Det er rent strategisk et rigtig interessant træk, fordi der ikke rigtigt er andre teleselskaber, som har haft held til det. Det skaber en markant spiller på det danske mediemarked,« siger Michael Friis Jørgensen, der er aktieanalytiker i Alm. Brand Markets.

Men opkøbet bliver ikke taget vel imod af investorerne, og TDC falder tungt i de første handler med 10,1 pct. til 36,03 kr.

NOVO I RØDT

Med i bunden får teleselskabet selskab af Novo Nordisk, hvis årsregnskab er til den svage side, vurderer Sydbank.

Insulinforretningen presses af hård konkurrence, og selv om salgskurven for diabetes 2-midlet Victoza fortsætter opad, så er det ikke nok til, at Novo kan leve op til forventningerne i aktiemarkedet. Samtidig skuffer forventningerne til 2018 målt i kroner.

»Fjerde kvartal er dårligere end ventet, og det er det indtryk, man sidder tilbage med,« siger analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen til Ritzau Finans.

Novo kom ud af fjerde kvartal med en omsætning på 28,0 mia. kr. mod ventet 28,5 mia. kr. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. Året før var omsætningen 29,6 mia. kr. i oktober, november og december.

Driftsresultatet (EBIT) landede på 10,1 mia. kr. mod ventet 10,4 mia. kr. blandt analytikerne og 11,2 mia. kr. i tredje kvartal 2016. Resultatet er påvirket af valutamodvind - særligt som følge af en meget svækket dollar.

En aktie i Novo Nordisk falder med 5,7 pct. til 314,55 kr.

Energikoncernen Østed er også kommet med regnskab for det sidste kvartal i 2017. Det viste et driftsoverskud på 22,5 mia. kr. for de fortsættende aktiviteter i 2017. I indeværende år ventes et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 12-13 mia. kr. Forventningen indeholder ikke nye partnerskabsaftaler, da selskabet i forbindelse med regnskabet har ændret metode, så forventningerne fremover kun inkluderer effekten af de allerede indgåede aftaler inden for havvind.

Salget af halvdelen af havvindparken Hornsea 1 ventes at falde på plads i enten andet halvår af 2018 eller i 2019.

Østed har medvind fra dagens start og stiger med 3,2 pct. til 375,10 kr.

COLOPLAST MED NYT TIL MIDDAG

Der kommer også regnskab fra medicokoncernen Coloplast torsdag - men det lander først ved middagstid. Regnskabet, som er det første kvartal i det skæve regnskabsår 2017/18, ventes at byde på såvel opdateret strategi, nedlukning af den sidste danske fabrik og nye langsigtede mål. Alligevel anses det som del mere udramatisk end det lyder.

Analytikerne venter en omsætning på 4015 mio. kr. i første kvartal, et driftsresultatet (EBIT) før særlige poster på 1246 mio. kr. og en EBIT-margin på 31,2 pct. ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates.

Til sammenligning lød omsætningen i første kvartal året forinden på 3755 mio. kr., mens EBIT-marginen endte på 32,6 pct.

Coloplast falder 0,2 pct. til 531,60 kr.

KONKURRENTNYT TIL FLERE SELSKABER

Coloplast-investorerne kan også se på udvikling hos konkurrenten Boston Scientific, der også fremlægger regnskab for fjerde kvartal torsdag.

Lundbecks japanske partner, Takeda, melder om tocifret salgsvækst for de to selskabers fælles antidepressiv, Trintellix, på det amerikanske marked i kalenderårets fjerde kvartal.

Takeda solgte Trintellix for 126 mio. dollar svarende til en fremgang på 55 pct. fra samme periode sidste år.

Lundbeck og Takeda fordeler indtægterne i USA efter en nærmere bestemt aftale. Lundbeck stiger med 1,0 pct. til 308,70 kr.

Den norske storbank DNB levede op til forventningerne i årets sidste kvartal. Tabene på udlån skilte sig ud med kun at være det halve af det ventede, mens handelsindtægterne lå næsten 20 pct. over estimaterne.

DNB's regnskab tegner godt for Danske Bank, der kommer med regnskab for fjerde kvartal 2017 fredag. Aktien i bankkoncernen stiger med 0,7 pct. til 245,10 kr.