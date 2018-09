Svensk krone styrkes en smule efter valg uden foreløbigt svar

Den svenske krone bliver styrket en smule over for den danske krone mandag eftermiddag i kølvandet på weekendens valg.

Den svenske krone bliver styrket en smule over for den danske krone mandag eftermiddag i kølvandet på weekendens valg.

På ugens første handelsdag skal der ud på eftermiddagen 0,7123 danske kroner til at købe en svensk af slagsen, hvor der før weekenden skulle 0,7091 danske kroner til det samme.

Den lille styrkelse sker, efter at svenskerne søndag var ved stemmeurnerne. Det endelige resultat af valget udestår stadig, men meget tyder på et meget tæt valg, hvor det foreløbigt er svært at sige, hvilken regeringskonstellation der kan ventes de næste fire år.

»Investorerne ved ikke lige, hvor det her lander. Det er der nok ikke rigtig nogen, der gør endnu,« siger makroøkonom Søren V. Kristensen fra Sydbank.

Umiddelbart står den rødgrønne blok med regeringspartierne Socialdemokraterna og Miljöpartiet med støtte fra Vänsterpartiet til at få 144 mandater, mens de borgerlige partier, der er samlet i blokken Alliansen, med Moderaterna i spidsen står til at få 143 mandater.

Samtidig står det indvandringskritiske og EU-skeptiske parti Sverigedemokraterna, der ikke er en del af blokkene, til at sikre sig 62 mandater.

»Hvis Sverigedemokraterna skal spille en rolle, så skal det nok være som parlamentarisk grundlag for Moderaterna. Og jeg tror ikke, det vil være så negativt for den svenske krone, fordi det vil give en stabil og levedygtig regering,« siger Søren V. Kristensen.

»Hvis man ser tilbage til 2014, hvor Socialdemokraterna i første omgang dannede regering, så var det jo en meget ustabil regering, som ikke kunne komme igennem med sin finanslov, og som faktisk også var nødt til at udskrive nyvalg.«

»Det kan sagtens ske igen, fordi der ikke rigtig er nogen af de her to blokke, der står til at lave en regering uden at få hjælp fra Sverigedemokraterna eller hinanden,« lyder det fra Sydbanks makroøkonom.

I resten af valutamarkedet fastholder den amerikanske dollar en lille styrkelse over for euro, da der mandag eftermiddag skal 1,1571 dollar til at købe en euro mod 1,1615 samme tid fredag eftermiddag.