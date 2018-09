Svensk krone sendt i dørken af rentemelding

Sveriges centralbank, Riksbanken, fastholdt som ventet sin ledende rente på rentemødet torsdag formiddag.

Samtidig skar banken dog i rentebanen, hvilket kan indikere endnu en udskydelse af den første renteforhøjelse siden 2011, og det rammer den svenske krone, der svækkes betydeligt over for den danske af slagsen.

Efter offentliggørelsen koster en svensk krone 0,7044 danske kr. mod omtrent 0,7075 kr. inden præsentationen. Det svarer dermed til en svækkelse på 0,4 pct.

Selv siger Riksbanken, at den nu venter den første renteforhøjelse i enten december eller februar.

- Ved det seneste rentemøde i juli signalerede Riksbanken, at den næste renteforhøjelse ville komme enten i oktober eller december.

- Det har Riksbanken ændret, og den signalerer nu, at den første renteforhøjelse kommer i enten december eller februar. Riksbanken sender altså et signal til markedet om, at den kommende renteforhøjelse meget vel kan blive udskudt, siger Tore Stramer, der er cheføkonom hos Nykredit, i en kommentar.

Det er primært en haltende inflation, der driller den svenske centralbank. Her har stigende oliepriser nemlig løftet prisstigningerne til et kunstigt højt niveau.

- Årsagen til, at Riksbanken har udskudt den kommende renteforhøjelse med et par måneder, er efter vores opfattelse, at den underliggende inflation fortsat udvikler sig svagt i Sverige. Det er således primært stigende energipriser, der har løftet inflationen op tæt på Riksbankens inflationsmålsætning på 2 pct., skriver Tore Stramer.

/ritzau/FINANS