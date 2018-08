Svensk krone dropper før rentemøde

Tirsdag middag toppede en euro på 10,67 svenske kr., hvilket var den højeste pris for en euro siden sommeren 2009. Siden har kursen rettet sig en smule - men niveauet er fortsat det laveste i fire måneder. Mandag eftermiddag kostede en euro til sammenligning 10,62 svenske kr.

Ifølge Bloomberg News er der bekymringer i markedet for, hvad den svenske Riksbank har tænkt sig at gøre ved det kommende rentemøde i næste uge.

Det svenske detailsalg, der blev offentliggjort tirsdag, var svagere end ventet i juli - og oveni går svenskerne til valg til Riksdagen 9. september, hvilket også er med til at øge usikkerheden.

Knut Hallberg, analytiker i Swedbank, siger til Bloomberg, at det er helt naturligt, at kronen glider en anelse på de nyheder.

»Man må huske på, at juli var ekstremt varm, og jeg ser ikke, at dagens tal vil ændre på udsigterne for en renteforhøjelse, som ventes i december,« påpeger han.

Påvirket af den varme sommer, som altså vurderes at have lagt en dæmper på forbrugernes købelyst, faldt detailsalget i juli 1,2 pct. i forhold til for et år siden. Ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg var det ventet, at detailsalget ville stige 0,5 pct.

Hos den hollandske storbank ING venter analytiker Petr Krpata, at det svage tal vil gøre centralbanken mere dueagtig.

Også det britiske pund er tirsdag svækket over for euro, efter at premierminister Theresa May har nedtonet konsekvenserne af et farvel til EU uden forinden at sikre sig en exitaftale. Brexit uden en handelsaftale vil ikke være "verdens undergang", siger hun ifølge Reuters, selv om hendes finansminister netop har advaret om det samme.

Den britiske valuta er tirsdag middag svækket til 0,9072 pence per euro fra 0,9054 pence per euro mandag eftermiddag.