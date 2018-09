Svag svensk krone giver firmaer milliontab

Den lave svenske kronekurs koster danske virksomheder både millioner på indtjeningen og arbejdspladser.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Sverige er et af Danmarks største eksportmarkeder, og derfor kan faldet i den svenske krone mærkes hos de danske virksomheder, der eksporterer til nabolandet.

Blandt andet kan det mærkes hos design- og isenkramgrossisten F&H, som normalt henter 10 pct. af sin omsætning på i alt 800 mio. kr. i Sverige.

Ifølge selskabets årsrapport har der været et fald på bundlinjen fra over 12 mio. kr. før skat til under 1 mio. kr. Her har valuta haft den største indflydelse.

»Den svage svenske krone rammer os jo, og det gør ondt. Jeg kan ikke sige præcist, hvad den negative kursudvikling har kostet os i år. Men i fjor kunne vores resultat have været omkring 10 mio. kr. højere, hvis ikke der havde været en valutakurseffekt,« siger Knud Lomborg, der er administrerende direktør i F&H, til Børsen.

Ifølge chefanalytiker i Dansk Industri Allan Sørensen vil der altid være en risiko, når man handler i fremmed valuta. Han siger til Børsen, at en eksportør må finde sig i enten af få et lavere beløb i danske kroner, så prisen målt i kundens valuta ikke stiger voldsomt, eller ikke at tage imod ordren.

Det sidste år er kursen på den svenske valuta blevet svækket med 10 pct., så 1 svensk krone koster i dag kun omkring 70 danske øre, hvilket er det laveste niveau i årevis.