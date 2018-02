Storbanker forbyder køb af bitcoin

Bank of America og JPMorgan Chase & Co. annoncerede begge fredag, at de ikke vil tillade køb af bitcoin på deres kreditkort - det sluttede ikke der. / AFP PHOTO / SAUL LOEB

Det har ikke været den bedste uge for virtuel møntfod. I sidste uge faldt bitcoin til under 8.000 dollar, hvilket er det laveste siden november. Men det var dog ikke det eneste slag for potentielle investorer.

Fredag kom det frem, at to af USAs største banker, JPMorgan Chase & Co. og Bank of America, ikke længere vil tillade køb af kryptovalutaen bitcoin med kreditkort udstedt fra de to virksomheder. Senere samme dag fulgte Citigroup trop og blev en del af trekløveret af amerikanske bankgiganter. Over weekenden spredte ringene i vandet sig over Atlanten, og i dag har Lloyds Banking Group fulgt det amerikanske eksempel.

»Hos Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax og MBNA godtager vi ikke kreditkorttransaktioner, der involverer køb af kryptovaluta,« udtalte bankgruppen til CNBC.

Sorteper ender hos bankerne

For det amerikanske trekløver skal forbuddet ses i relation til reglerne for kreditkortsvindel. I USA er det typisk ikke forbrugeren, der bliver ramt, da ansvaret ligger hos både kortudstederen og sælgeren, der står bag transaktionen. Men i takt med at stadig flere kryptobørser, der agerer salgsplatforme for kryptovaluta, kommer til, stiger risikoen for at blive snydt.

For bankerne betyder det, at forbrugeren går til kortudstederen - som så kan risikere at stå med tabet. Forbuddet gælder dog ikke for debitkort.

Endnu har ingen danske banker forbudt købet af kryptovaluta, men både Jyske Bank, Nykredit og Sydbank har udtalt, at de ikke vil modtage større beløb tjent på bitcoin. Nordea har endvidere forbudt ansatte at eje den virtuelle møntfod. Samme dag som de amerikanske banker meldte ud om forbuddet, stod Danske Banks topchef, Thomas Borgen, og advarede danskere mod farerne ved køb af de digitale valutaer.