Stor panik i nat: Globale aktiemarkeder styrtbløder

Godmorgen,

Velkommen til endnu en dag med fokus på de vigtigste erhvervshistorier fra ind- og udland. Vi begynder med historien om et blodblad på det amerikanske og de asiatiske aktiemarkeder.

1

Flere af verdens toneangivende aktieindeks er blevet ramt af det største fald i årevis. Mandag aften endte det amerikanske Dow Jones-indeks med et fald på 4,6 procent, hvilket er det største fald i indekset siden 2011 - målt i procenter. Dow Jones styrtdykkede i alt med 1175 point, og målt på point er det indeksets største fald nogensinde på én enkelt dag.

Det amerikanske S&P-indeks blev ligeledes noteret for det største fald siden august 2011 og endte i minus på over 4 pct.

Efter den amerikanske nedsmeltning er nedturen her til morgen fortsat til Asien med fald som er mindst på niveau med den amerikanske nedtur. Det kinesiske Hang Seng-indeks falder 6,1 pct., hvilket også er det største fald siden 2011, skriver Bloomberg.

VIX-indekset, der beskriver volatiliteten i markedet og også kaldet frygtens indeks, er det seneste døgn steget med 44 procent - den største stigning siden august 2015. Du kan følge udviklingen på finansmarkederne på Business Live lige her.

Trods de dramatiske kursfald på aktiemarkederne er der dog ingen grund til at gå i panik, mener investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet. Han peger på flere grunde til, at der er tale om en korrektion og ikke begyndelsen til en større nedtur.

For det første har opturen på aktiemarkederne varet længe, og derfor var det blot et spørgsmål om tid, før der ville komme en korrektion, fastslår han. Derudover er der udsigt til, at 2018 vil blive drevet af generel god makroøkonomisk vækst, og i tillæg giver den amerikanske skattereform yderligere medvind på bundlinjen, fremhæver Per Hansen.

»De danske aktier kan ikke undgå at åbne i rødt her til morgen. Dertil er modvinden fra USA, Asien ganske enkelt for stor. Kursfald i størrelsesorden 1-2 procent på indeksniveau er ikke urealistiske. Når nedturen alligevel alt i alt og mest sandsynligt bliver mindre end i USA, skyldes det ikke mindst, at Danmark ikke, som tilfældet har været i USA, er steget fra årets start,« vurderer investeringsøkonomen.

Følg markedsudviklingen minut for minut på Business Live.

Nu springer vi til dagens øvrige erhvervsnyheder:

2

Det tegner også til at blive et sandt drama, når Danmarks største dagligvare­koncern skal vælge ny bestyrelsesformand til foråret. Både Berlingske, Finans og TV 2 erfarede mandag aften, at Lars Fournais, nuværende bestyrelsesformand i AGF, stiller op som kandidat til formandsposten i Coop.

Centrale dele af Coops Bagland har tidligere meldt ud, at mistillid, konflikter og indædte uenigheder er årsag til, at de opstiller en modkandidat til Coops nuværende bestyrelsesformand, Lasse Bolander. Coop-formanden har dog taget kritikken med »sindsro«, og så sent som i sidste uge forsøgte han at dysse baglandet ned ved at fortælle, at regnskabstallene for 2017 ser bedre ud end katastrofe-regnskabet fra 2016.

Medlem af Coops bestyrelse Mikkel Irminger Sarbo har også meldt sig på banen som udfordrer til Bolander. Han er dog blevet mødt med kølig afvisning fra baglandet, som mener, at der skal tungere skyts til at styre dagligvarekæmpen.

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

3

Med stolthed kunne Esbjerg-rederiet Esvagt præsentere sit nye fartøj »Esvagt Njord« i 2016. Det viser sig nu, at 19 nordkoreanske tvangsarbejdere var med til at bygge skibet på et værft i Polen.

»Det er fuldstændigt forbløffende oplysninger for os. Og jeg må bare understrege, at vi på ingen måde har haft mistanke om det,« siger Esvagts adm. direktør, Kristian Ole Jakobsen.

Det danske rederi ser dermed ud til at have været med til at holde liv i et nordkoreansk program, hvor tvangsarbejdere udsendes til hele verden. Formålet er at skaffe penge til at sanktionsramte regime, fastslår professor Remco Breuker Breauker fra Leiden Universitet.

»Det er en alvorlig sag for Esvagt. Som minimum har de haft tvangsarbejdere i deres produktionskæde,« siger professoren.

Læs mere om den spektakulære sag her (kræver abonnement).

Mandagens voldsomme amerikanske kursdyk accelererer på de asiatiske aktiemarkeder tirsdag morgen, hvor markedsdeltagerne sender samtlige aktiemarkeder i et veritabelt selvforstærkende spin.

Nikkei 225: -6,8 pct.

China Shanghai Composite: -2,2 pct.

Sydkoreas Kospi: -2,3 pct.

Hongkongs Hang Seng: -4,9 pct.

Seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea har udpeget tre ting, som investorerne vil have fokus på i dag:

Det helt store fokus dag er turmulten på markederne, som accelererede sidst på dagen i går. Det amerikanske S&P 500 indeks lukkede over 4 pct. nede i går, og renterne blev trykket ned. Faldene er i vores optik af teknisk karakter, og vi mener ikke, at de er berettiget i forhold til den økonomiske udvikling. Her har den lange periode med ekstra lave udsving (volatilitet) gjort, at mange har positioneret sig til fortsat lave udsving, og når disse handler lukkes, er det med til at lægge yderligere pres på markedet. Det er vigtigt, at man har is i maven og holder fast i sin investeringsstrategi i perioder med bølgegang på markederne.

På grund af det helt store fokus på udsvingene på markedet i dag, vil alt andet komme i anden række. Men skulle der blive plads til det, vil der både være nøgletal og regnskaber at følge med i. Der vil være både være tyske fabriksordrer og jobtal fra USA. På regnskabsfronten vil Walt Disney og General Motors aflægge regnskab, som begge er sværvægtere inden for hver deres kategori.

Sidst, men ikke mindst, har vi to medlemmer fra Fed og ECB på banen. Det kan få lidt mere opmærksomhed end ellers på grund af den seneste markedsuro. Hvis markedsuroen fortsætter, vil centralbankerne komme på banen og mane til ro med bløde udmeldinger og vægt på den langsomme normalisering af pengepolitikken.