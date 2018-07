Stærkere økonomi sender svensk krone frem

Den svenske økonomi - målt på bruttonationalproduktet (BNP) - voksede 1 pct. i andet kvartal på kvartalsbasis, og her havde økonomerne ifølge Bloomberg News ventet en stigning på 0,5 pct.

På årsbasis steg BNP i kvartalet 3,3 pct. mod en ventet fremgang på 2,6 pct., og det var særligt et højt privatforbrug, som trak læsset i den svenske økonomi.

Men selv om der er mere damp på kedlerne end ventet, er der ikke umiddelbart en rentestigning i sigte hos den svenske centralbank.

Cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken påpeger, at Riksbankens vicechef, Per Jansson, for nylig har udtalt, at en renteforhøjelse måske først kommer i 2019 på grund af en afdæmpet inflation.

»Inflationen har således haft svært ved for alvor at tage fat, som vi også har set det andre steder i verden, men for indeværende er det imidlertid stadig vores forventning, at Riksbanken vil sætte renten op til december, hvilket også understøttes af dagens stærke væksttal,« skriver Jes Asmussen i en kommentar.

Mandag eftermiddag går der 0,7280 kr. på en svensk krone, hvilket er en styrkelse af den svenske møntfod, da man umiddelbart før tallene skulle betale 0,7228 kr. Fredag eftermiddag var prisen 0,7233 kr.

Set over 2018 som helhed er den svenske krone dog blevet svækket, da man ved årsskiftet skulle betale 0,7580 kr. for en svensk krone.

/ritzau/FINANS