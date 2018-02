Stærke inflationstal sender amerikanske aktiemarkeder i rødt

S&P 500 falder med 0,4 pct., mens også Nasdaq lyser rødt med et fald på 0,2 pct., og Dow Jones dykker 0,5 pct. fra åbningen.

Forbrugerpriserne steg 2,1 pct. i januar sammenlignet med samme måned sidste år, og det var mere end ventet. Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet prisstigninger på 1,9 pct.

Tallene har været mere imødeset end normalt, fordi de seneste uger har været præget at store udsving på aktiemarkedet, hvor frygt for en kraftig stigning i inflationen har presset aktiekurserne efter en lang periode med stor fremgang.

Aktieinvestorernes frygt for stigende inflation blev udløst af den seneste officielle amerikanske jobrapport, der viste en højere vækst i lønningerne end forventet, hvilket peger i retning af højere inflation.

DANSK TOPDIREKTØR UNDER PRES I USA

Det store amerikanske handelsselskab Bunge falder fra åbningen, efter at selskabet har fremlagt det svageste regnskab siden finanskrisen. I spidsen for selskabet, der handler med råvarer som korn, frø og sukker, sidder danske Søren Schrøder som administrerende direktør.

Det dårlige regnskab skaber et pres på direktøren for at lave en turnaround eller finde en køber af selskabet.

Indtjeningen per aktie landede i 2017 på 67 cent, hvilket skal sammenlignes med en indtjening i 2016 på 1,70 dollar. Den lave indtjening var mindre end selv det laveste estimat fra analytikerne ifølge Bloomberg News.

Aktien falder 3,7 pct. til 76,58 dollar fra start.

MEDICINKONCERN KØBER KRÆFTMEDICIN

Den amerikanske medicinalkæmpe Bristol-Myers Squibb har købt rettighederne til den eksperimentelle kræftmedicin NKTR-214 af biotekselskabet Nektar Therapeutics for 2,8 mia. dollar.

Medicinen ser ud til at virke godt sammen med Bristol-Myers' egen bestsellermedicin Opdivo. Den første milliard får Nektar nu, mens de resterende 1,78 mia. dollar kommer, når resultaterne begynder at vise sig, skriver Bloomberg News.

Bristol-Myers fortalte samtidig, at selskabet agter at købe aktier i Nektar for 850 mio. dollar.

De nyheder tager investorerne godt i mod, og aktien stiger 1,1 pct. til 64,58 dollar i den tidlige handel.

Sent onsdag kommer it-kæmpen Cisco med regnskab, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News venter en indtjening per aktie på 0,59 dollar.

Det forventes, at omsætningen i selskabet vil vokse for første gang i otte kvartaler, efter at selskabet, der blandt andet laver routere til trådløst internet, har sendt flere nye produkter på gaden, der kan bidrage til væksten.

Aktien ligger stort set uændret i 41,19 dollar fra start onsdag.