Stærke inflationstal puster til nervøsiteten på aktiemarkedet

Onsdag klokken 14.30 dansk tid tikkede de amerikanske inflationstal ind. De var stærke. De overgik forventningerne, og i minutterne efter begyndte det at rumstere på markederne.

Den amerikanske dollar blev styrket omgående efter offentliggørelsen, de amerikanske aktiefutures faldt, det danske C25-indeks vendte fra plus til minus, den 10-årige danske rente steg og den 10-årige amerikanske rente løftede sig til det højeste niveau i fire år.

Få timer efter var der dog ro på de globale aktiermarkeder, og efter en times handel på det amerikanske marked var de ledende indeks igen i grønt.

Men den umiddelbare reaktion var et bevis på, at nervøsiteten, der i sidste uge førte til store aktiefald, igen lever i bedste velgående på de globale markeder. En nervøsitet, der er ansporet af frygten for, at den amerikanske centralbrank (FED) vil hæve renten hurtigere end ventet.

»Du har det værst tænkelige scenarie med disse data,« lød det fra Art Hogan, der er chefstrateg i investeringsbanken B. Riley FBR, til CNBC, efter det kom frem, at kerneinflationen steg 1,8 pct. i januar i forhold til året før, mens detailsalget mod forventning faldt 0,3 pct. på en enkelt måned.

På kort sigt venter chefstrateg Frederik Engholm fra Nykredit, at bevægelsen i renter har været for voldsom.

»Men det er klart at med onsdagens inflationstal, så er der er ikke meget plads til den slags argumenter,« siger han og tilføjer:

»En del tyder dog på, at markedet er noget ensidigt eksponeret til højere renter. Det betyder, at der skal tilsvarende mindre til at tippe balancen den anden vej.«

Nykredit venter fortsat, at den amerikanske centralbank (FED) vil hæve renten tre gange i løbet af 2018. Men det er Sydbanks makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel ikke så sikker på. Faktisk vurderer han, at FED med centralbankchef Jerome Powell i spidsen kan blive tvunget til at hæve renten flere gange i år, end markedet hidtil har forventet.

»Hvis den økonomiske vækst fortsætter med at vise solide takter i de kommende måneder, forventer vi, at Fed-direktør Powell og co. ikke kun vil nøjes med at hæve renten på rentemødet i marts, men i alt fire gange i 2018,« vurderer Mathias Rømer Sproegel.

Trods onsdagens overraskende høje inflationstal ser Frederik Engholm ikke noget alvorligt inflationsproblem i USA. Chefstrategen hæfter sig ved, tallene normalt svinger en del, og at vi stadig ligger på lave inflationsniveauer.

»Desuden er lønvæksten stadig træg i forhold til tidligere opsving, og lønningerne er normalt den afgørende drivkraft bag mere markante i inflationsraten,« påpeger Frederik Engholm.

Chefstrateg i PFA, Henrik Henriksen, maner ligeledes til ro og forventer, at den amerikanske centralbank holder fast i tre rentestigninger i år.

»Dagens tal minder os om, at vækst ikke sker uden bivirkninger i form af højere renter og stigende inflation. Det er helt normalt. Hele sidste år oplevede vi en situation med stærk vækst og superlave renter. Det kapitel lukkes nu gradvist, og vi vender tilbage til mere normale tilstande,« forklarer han.