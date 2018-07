Stærk ordrebog hos finsk FLSmidth-rival giver positivt signal

Den finske FLSmidth-konkurrent Outotec har onsdag morgen serveret et positivt regnskab for andet kvartal, hvor særligt ordreindgangen kaster positivt lys i det danske ingeniørselskabs retning, inden det selv afleverer regnskab i starten af august.

Outotec overgik nemlig markedets forventninger til ordreindtaget, og det har flere andre rivaler også gjort tidligere.

Dermed synes det at være en trend i markedet netop nu, selv om mange investorer tilsyneladende har været bekymrede for, at FLSmidth ikke har annonceret nok ordrer i løbet af andet kvartal.

Regnskabet fra Outotec kan dog være endnu et vidnesbyrd om, at den bekymring måske er overdrevet.

»Vi har fået en del regnskaber nu, hvor ordreindgangen har overgået markedets forventninger. Alle har stort set overgået og meldt positivt ud om minemarkedet, og det gør Outotec også,« siger Michael Friis Jørgensen, der er analytiker hos Alm. Brand Markets, til Ritzau Finans.

»Det virker lidt som om, at folk har været lidt for nervøse på FLSmidths vegne, når man ser det her. Aktien var før denne uge faldet godt tilbage, fordi der ikke var annonceret nogen ordrer af betydning,« fortsætter han.

Analytikeren peger på, at der ganske vist ikke er annonceret nogen store ordrer fra FLSmidth, men at markedet for mineudstyr alligevel ser ud til klare sig så tilstrækkelig godt, at der alligevel er momentum nok i forretningen.

»Det kan måske godt være med til at trække FLSmidth lidt op onsdag. Aktien blev trukket op af stigende råvarepriser tirsdag, og det fortsætter også lidt onsdag,« siger Michael Friis Jørgensen.

/ritzau/FINANS