Spar Nord: Sælg aktier med tab og spar på skatten inden årsskiftet

Der kan være penge at hive hjem, selv om man har haft en uheldig investeringshånd i 2017. Sælger man de tabsgivende aktier inden året rinder ud, kan man spare noget af den skat, der skal betales for dem med gevinst på.

Det siger Jens Nyholm, der er cheføkonom i Spar Nord.

- Det er langt fra alle danskere, der får tjekket op på deres skatteforhold inden årsskiftet, og derfor får de heller ikke det optimale ud af deres beskatnings- og fradragsmuligheder, siger han.

- Hvis man sælger tabsgivende aktier inden nytår, kan man reducere beskatningen af andre gevinstgivende aktier til 27 pct. af årets samlede aktieindkomst. Man skal dog være opmærksom på, at hvis beløbet er højere end den fastsatte beløbsgrænse på 51.700 kr. for enkeltpersoner og 103.400 kr. for ægtefæller, så stiger beskatningen til 42 pct., fortsætter Jens Nyholm.

Ud over aktierne kan det også give noget at indbetale til en ratepension eller en livsvarig livrente, hvis man betaler topskat, hvor man kan få fradrag. Man skal også sørge for at have betalt restskatten ud inden 29. december, der er den sidste bankdag i 2017.

- Når man ikke at betale restskatten tilbage inden årets udløb, skal man betale en dag-til-dag rente af det skyldige beløb. Renterne begynder 1. januar og er på 1,7 pct. Venter man med at betale til efter 1. juli 2018, stiger rente- og procenttillægget til 3,7 pct., påpeger cheføkonomen.

Det er også muligt at give afgiftsfrie gaver til børn, børnebørn og oldebørn på op til 62.900 kr., mens svigerbørnene kan begaves med op til 22.000 kr. Donation af op til 15.600 kr. til godkendte velførende formål giver ligeledes et skattefradrag.

Og en børneopsparing kan være en god idé i nuet og til fremtiden. Her må årligt indbetales 3000 kr.

- Har man mere formue, end man kan bruge, er det en fordel at give noget af den videre til næste generation. En børneopsparing er et skattefrit afkast, der også giver besparelser på arveafgiften, siger Jens Nyholm, der har set på skattemulighederne sammen med revisionsvirksomheden BDO.

/ritzau/FINANS