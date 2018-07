Smallcap Danmark: Indtjening kan påvirkes af volatile aktiemarkeder

»Indtjeningsvækst er en vigtig faktor for kursstigninger. Men frygten for stigende protektionisme, der vil reducere den langsigtede globale vækst, er et negativt tema for aktiemarkederne.«

Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal af 2018, der er offentliggjort tirsdag formiddag.

Smallcap Danmark skriver ganske vist, at den stigende geopolitiske usikkerhed generelt endnu ikke for alvor har ændret de fundamentale forhold for virksomhederne, "som fortsat er positive som følge af en globalt baseret, stærk økonomisk vækstfase, der skaber forventning om, at virksomhederne vil fortsætte indtjeningsfremgangen og den høje cash flow generering".

»Indtjeningsvækst er en vigtig faktor for kursstigninger. Men frygten for stigende protektionisme, der vil reducere den langsigtede globale vækst, er et negativt tema for aktiemarkederne.«

»På grund af den stigende usikkerhed forventer vi, at aktiemarkederne fortsat vil være volatile og under pres på trods af forventningen om, at virksomhederne vil fortsætte indtjeningsfremgangen og den høje cash flow generering i 2018,« skriver Smallcap Danmark i regnskabet.

Tidligere havde Smallcap Danmark en forventning, der lød, at resultatet for indeværende år i høj grad ville afhænge af udviklingen i Egetæpper, Rias og Investeringsforeningen Smallcap Danmark.