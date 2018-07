Skaber af kryptovaluta på partnerjagt

Det skriver Børsen.

Bitcoin-værdien er halveret fra knap 14.000 til 6200 dollar i år, mens kryptovalutaen Dai, som svarer til én dollar, har holdt sig stabil.

- Det er en stabil form for penge, hvor overførsler sker hurtigt og uden skjulte gebyrer, siger danske Rune Christensen, stifter af blockchain-selskabet Makerdao, til Børsen.

Stifteren fortæller også, at de forventede 50 partnerskaber over de næste tre år vil ske, da alle, som er seriøse omkring at implementere blockchain-teknologi i deres virksomhed, skal bruge stabilitet, og derfor mener Rune Christensen, at den givne partner vil have brug for den teknologi, han kan tilbyde.

For syv år siden kom den daværende CBS-studerende Rune Christensen ind i bitcoin-verdenen. I dag har han ikke kun udviklet dai, Makerdao har også udviklet kryptovalutaen MKR, hvor ejerne har kontrol og kan stemme om, hvordan systemet skal stabiliseres.

Mens en dai koster en dollar, er prisen på MKR 536 dollar, svarende til en samlet værdi på over 3 mia. kr., skriver avisen.

/ritzau/FINANS