Simcorp-topchef: Vores pipeline er forbedret

Simcorp står bedre rustet til at hente kontrakter fra nye kunder efter en periode, hvor der har været lidt mathed at spore på den front.

Simcorp står bedre rustet til at hente kontrakter fra nye kunder efter en periode, hvor der har været lidt mathed at spore på den front.

Ambitionen er at øge salget efter et 2017, der bød på både færre nye aftaler - otte mod 12 i 2016 - og også næsten en halvering af indtægterne fra licenser til nye kunder. I alt 21,1 mio. euro var omsætningen i den del af forretningen sidste år, og dermed faldt også den gennemsnitlige kontraktstørrelse.

»Vores pipeline for nye licenser er bedre, end den var sidste år.«

»Vi har et godt mix mellem store og små kontrakter, så ligesom sidste år kan det ende med både små og store kontrakter. Så må vi se, hvordan det falder ud. Generelt kan man sige, at de store kunder typisk er mere træge i deres beslutningsproces end de mindre,« siger administrerende direktør i Simcorp Klaus Holse, der anser konkurrencen for at være nogenlunde uændret.

Geografisk er pipelinen ifølge direktøren også spredt fint ud mellem Nordamerika og Europa. Nordamerika er dog stadig udset som det væsentligste vækstmarked for Simcorp.

»Det er der, der er 550 potentielle kunder, og vi har omkring tyve af dem. Så det er der, der er mest at komme efter, og det har været vores fokus i et stykke tid,« siger Klaus Holse og uddyber:

»Man kan spørge: Var otte kunder sidste år et stort tal? Nej, det kunne vi godt have ønsket os lidt større, men halvdelen kom trods alt fra Nordamerika, så den balance er i hvert fald rigtig nok.«

Status ved udgangen af året var, at Simcorp havde i alt 186 kunder, der bruger Simcorps portefølje - og administrationssystem, Dimension. Markedsandelen estimeres at være 15 pct. - ligesom året før.