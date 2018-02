Schouw-datter på opkøbsrov i Brasilien

Det giver et solidt aftryk på det sydamerikanske marked for stof til bilindustrien, hvor det danske selskab nu med egne ord nærmer sig "en global markedslederposition."

Det fremgår af en meddelelse fra Schouw & Co. fredag formiddag.

»Fibertex Nonwovens har i mange år konsolideret sig som en af verdens førende producenter af specialiserede nonwovens-tekstiler«, siger Jørgen Bech Madsen, der er administrerende direktør hos Fibertex Nonwovens.

»Nu har vi fået en enestående mulighed for at etablere os på et af verdens vigtigste væsktmarkeder, og med købet af brasilianske DUCI får vi blandt andet mulighed for at følge med nogle af vores største europæiske kunder ud i verden«, fortsætter han.

Det brasilianske opkøb ventes at have omsat for cirka 115 mio. kr. sidste år, mens driftsresultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) ventes at have ramt omtrent 15 mio. kr.

Schouw-aktien falder med 1,2 pct. til 598,50 kr. i et generelt negativt marked fredag formiddag.