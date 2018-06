Saxo Bank vil anke landsretsdom

Luk faktaboks Udvid faktaboks

Sådan opstod problemerne

Klokken 10.30 torsdag 15. januar 2015 valgte den schweiziske nationalbank (SNB) overraskende at droppe sin fastkurspolitik over for euroen ved at kappe båndet til euroen. Båndet sikrede en minimumskurs på 1,20 schweizerfranc (CHF) pr. euro (EUR). Kapningen af båndet bevirkede, at kursen faldt til langt under de 1,20, og værdien af schweizerfrancen steg dermed kraftigt. Det gav store problemer for dem, der havde spekuleret i, at båndet ville blive opretholdt.

En række af kunderne i Saxo Bank troede, at de havde sikret sig med en såkaldt stop loss, der er en funktion til gennemførelse af en automatisk handel ved en given kurs. Formålet med en stop loss er at sætte en nedre grænse og derved undgå helt store tab. Hvis en kunde eksempelvis har en stop loss på 1,20 på EUR/CHF, skal der afregnes, når kursen passerer 1,20.

Det skete da også i første omgang, men omkring halvanden time senere oplyste Saxo Bank i en e-mail til kunderne, at afregningskursen kunne blive ændret. Begrundelsen var, at markedet var illikvidt – altså at der ikke var nok købere på markedet – på grund af chokket fra den schweiziske nationalbank. Derfor kunne man ikke regne med de kurser, som der først var afregnet til. En masse afregningskurser blev senere ændret til 0,96 af Saxo Bank.

En række kunder føler sig på den baggrund snydt, men Saxo Bank henviser til, at dette er beskrevet i de betingelser, som kunderne har accepteret. Saxo Banks kunder har på grund af kapningen af båndet tabt op mod 700 millioner kroner. Eftersom kunderne næppe kan betale hele det tabte beløb, risikerer Saxo Bank at komme til at hænge på en stor del af tabet.