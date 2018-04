Saudi-Arabien sender olieprisen i højeste niveau siden 2015

Olieprisen ligger i det højeste niveau siden slutningen af 2015 torsdag morgen, efter at Saudi-Arabien har indikeret, at landet gerne ser olieprisen fortsætte op.

Det olierige lande i Mellemøsten har ifølge Reuters indikeret, at olieprisen godt må bevæge sig op mod 80-100 dollar.

I markedet bliver det tolket til, at landet vil arbejde for fortsatte produktionsbegrænsninger i oliekartellet Opec, hvilket vil begrænse udbuddet og dermed holde en hånd under prisen.

»Saudiaraberne og deres kolleger i Opec har brug for en højere oliepris til deres finanspolitik, og kongedømmet er i gang med et stort og dyrt reformprogram, så de vil måske fortsætte med at presse citronen, mens de har chancen,« siger Greg Mckenna, chefstrateg ved børsmægleren Axitrader, til Reuters.

En tønde nordsøolie, Brent, koster torsdag morgen, 73,96 dollar mod 73,03 dollar onsdag eftermiddag, mens den amerikanske WTI-olie er steget til 68,85 dollar fra 67,97 dollar.

Det er højeste niveau siden starten af 2015 for Brent-olien, mens det er højeste punkt for WTI-olien siden slutningen af 2014.