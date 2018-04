SAS-aktien stiger stort efter købsinteresse på Norwegian

. Der er stor interesse for SAS-aktien i torsdagens handel, efter at British Airways' ejer, IAG, har købt aktier i Norwegian og overvejer at byde på det norske flyselskab.

Norwegian-aktien stiger 35 pct. på nyheden, mens SAS-aktien ligger 8,3 pct. i højere i 15,38 kr.

Stigningen til SAS hænger formentlig sammen med et håb om, at SAS også kan være et opkøbsmål, vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Der er mange, der nok tænker, at nogen snart må komme og købe SAS, når IAG har været ude og støvsuge markedet for Norwegian-aktier, siger han.

Den danske, norske og svenske stat er storaktionærer i SAS, men de to sidstnævnte har sat et til-salg-skilt på aktieposterne, hvilket dog ikke har mundet ud i stor interesse.

Derfor tvivler Jacob Pedersen på, at SAS står foran et snarligt salg.

- Ingen har meldt sig på banen. Der står ikke nogen hvid ridder, som er klar til at købe SAS. Så ville de have vist sig, siger han.

Samme vurdering kommer fra Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

- På den ene side er det forståeligt, at en konsolidering får det til at dryppe på degnen, når det regner på præsten.

- På den anden side er en overtagelse af SAS næppe nært forestående, skriver Per Hansen i en kommentar.

Tidligere i denne uge sagde SAS' nye bestyrelsesformand, Carsten Dilling, at flyselskabet på sigt kan blive solgt.

- Det er helt klart, at europæisk luftfart er moden til flere sammenlægninger, fordi der findes betydelige stordriftsfordele i branchen. I USA har vi set det samme for nogle år siden, sagde Carsten Dilling til Dagens Næringsliv.

Han forudser, at en stor bølge af opkøb vil præge den europæiske sektor i fremtiden, og at SAS automatisk vil komme i spil, hvis det har en velfungerende forretningsplan og en stærk position i Europa.

/ritzau/FINANS