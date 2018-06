SAS-aktien falder efter Norges salg af aktier med rabat

Luftfartsselskabet SAS dykker kort efter handelsstart onsdag morgen, efter at den norske stat har solgt alle sine 37,8 mio. aktier - eller 9,88 pct. af aktiekapitalen - til institutionelle investorer.

I det danske eliteindeks ligger Chr. Hansen helt i top, mens fald til Coloplast og Ambu omvendt er med til at trække C25-indekset ned med 0,3 pct. til 1095,38.

Aktiesalget i SAS blev indledt tirsdag og afslutter årtiers samarbejde mellem regeringerne i Danmark, Norge og Sverige om store ejerandele i det skandinaviske flyselskab.

Aktierne er solgt til en kurs på 17,25 svenske kr. per aktie, blev det oplyst onsdag morgen. Afregningskursen svarer i danske kr. til 12,42 danske kr., hvilket er 0,50 kr. under lukkekursen for SAS-aktien på børsen i København på 12,92 kr. tirsdag.

Onsdag falder aktien 3,9 pct. til netop de 12,42 kr. fra start.

Salget vil gøre flyselskabet mere fleksibelt, og det er vigtigt for SAS i forsøget på at konkurrere med de øvrige flyselskaber, vurderede aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen tirsdag over for Ritzau.

CHR. HANSEN I TOPPEN AF C25

I eliteindekset indtager Chr. Hansen topplaceringen med en stigning på 0,9 pct. til 619,80 kr. I løbet af onsdagen får selskabet regnskabsnyt fra storkunden General Mills, og Chr. Hansen selv gør status for tredje kvartal af 2017/18 torsdag morgen. Onsdag er dermed sidste mulighed for investorerne til at positionere sig i aktien inden regnskabet.

Nordea har inden regnskabet set nærmere på aktien i ingredienskoncernen, og storbanken har nu løftet sit kursmål til 455 kr. fra 430 kr. Anbefalingen er uændret »sælg«.

I bunden ligger Coloplast med et fald på 2,6 pct. til 622,40 kr., på trods af at der ikke umiddelbart er nyheder ude om medicoselskabet.

ORDRER TIL VESTAS

Investorerne kan resten af juni holde øje med Vestas, efter at den seneste uge har budt på en strøm af ordrer til den danske vindmølleproducent.

Afslutningen på et kvartal er som regel en travl periode for vindmøllekoncernen, når det kommer til at få underskrevet kontrakter på mølleleverancer. Siden mandag i sidste uge har Vestas offentliggjort ordrer til projekter i Japan, Ukraine, Tyskland, Norge, Panama, Australien og USA.

Indtil videre har vindmølleproducenten annonceret ordrer med en samlet kapacitet på 2100 megawatt i andet kvartal. Vestas-aktien starter 1,2 pct. lavere i 390,50 kr.

ØRSTED FALDER FRA START

Ørsted var tirsdag blandt de få positive islæt, efter at energikoncernen satte sin el- og privatkundeforretning til salg. Beslutningen har sendt Ørsted på forsiden af Børsen og avisernes erhvervssektioner.

Aktien, der tirsdag sluttede i toppen af C25 med en stigning på 1,9 pct. til en aktiekurs på 382 kr., fik luft under vingerne på salgsplanerne. Samtidig kunne Bloomberg News via anonyme kilder fortælle, at Ørsted og franske Engie pønser på at byde på dele eller hele det portugisiske selskab EDP-Energias de Portugals forretning for vedvarende energi

»Vi er ikke ved at forberede et købstilbud på EDP Renovaveis,« oplyste Daniel Lerup, direktør for investor relations hos Ørsted, tirsdag dog i en kommentar til Ritzau Finans.

Ifølge Bloomberg skulle Engie være mest interesseret i den amerikanske del af forretningen, lød det fra kilderne.

Onsdag er stemningen vendt en smule, og aktien falder 0,7 pct. til 379,40 kr.