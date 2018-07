Santa Fe Group nedjusterer - aktien falder med mere end otte procent

Santa Fe Group står fortsat over for betydelige udfordringer på selskabets nøglemarkeder, og det er baggrunden for at selskabet nedjusterer forventningerne til hele året.

Nedjusteringen, der var den fjerde siden brexit-afstemningen i juni 2016, straffes på børsen med et kursfald på 10 pct. til 25,60 kr. Dermed er aktien den dårligste investering på børsen i år indtil videre tæt forfulgt af NKT. Begge aktier er faldet over 42 pct. i år ved 15-tiden fredag.

Det er de vigtige markeder i Australien og Storbritannien, som begge har skuffet de seneste måneder, hvor det engelske marked fortsat er påvirket af usikkerhed relateret til brexit. Det forhold samt ordreindgangen op til højsæsonen, bekræfter lavere forventninger til året som helhed, oplyser selskabet.

- Det er nu tydeligt, at nogle få af vores nøglemarkeder af forskellige årsager er sakket markant bagud. Da vi står over for et fortsat meget svagt marked generelt, venter vi ikke, at resten af forretningen vil kunne kompensere for tilbagefaldet. De reviderede forventninger er klart meget utilfredsstillende, og vi lancerer initiativer til at tilpasse os til at genskabe omsætningsvæksten og reducere omkostninger, udtaler topchefen, Martin Thaysen.

Santa Fe venter nu, at den samlede omsætning vil blive omkring 270 mio. euro for hele året mod tidligere 290 mio. euro. Forventningen om et EBITDA før særlige poster barberes ned fra 6,3 mio. euro til et rundt nul.

Særlige poster ventes uændret at blive en nettoindtægt på 5 mio. euro inklusive nettofortjenesten fra frasalget af en lagerbygning i Beijing, der er relateret til frasalget af Records Management-forretningen i Kina.

Santa Fe offentliggør delårsrapport for andet kvartal 30. august.

