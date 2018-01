Særtilbud holder gang i burgersalget hos McDonald's

New York. Fastfoodkæden McDonald's fortsætter med at lange burgere og pomfritter over disken i et enormt tempo.

I de sidste tre måneder af 2017 var særlige tilbud - såkaldte coinoffers - og nye produkter med til at holde gang i butikken.

Det fremgår af det amerikanske selskabs regnskab for fjerde kvartal. Regnskabet er offentliggjort tirsdag.

Overskuddet landede på 1,4 milliarder dollar - 8,4 milliarder kroner - i perioden. Det var et godt stykke over, hvad analytikerne havde forventet ifølge data indsamlet af Bloomberg News.

Alligevel falder McDonald's-aktien i tirsdagens marked med omkring en procent. Det generelle aktiemarked i USA ligger dog også i rødt.

/ritzau/Reuters