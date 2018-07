Rusland og USA topper på aktieafkastet i første halvdel af 2018

Det fremgår af en opgørelse fra Industriens Pension, der har set nærmere på udviklingen i forskellige aktiemarkeder i årets første seks måneder.

Opgørelsen viser, at det russiske marked har givet et positivt afkast på 5,6 pct. målt i euro, hvilket er det bedste blandt samtlige markeder. Næstefter kommer det amerikanske aktiemarked med et positivt afkast på 5,2 pct.

- Rusland har i meget høj grad klaret sig godt på grund af olieprisen, der er steget, efter at den havde det skidt sidste år.

- I forhold til USA er det i høj grad stadig skattelettelser, som har trukket læsset, ligesom et fortsat rigtig pænt vækstbillede har bidraget positivt, fortæller Peter Lindegaard, der er chef for noterede investeringer i Industriens Pension.

DANMARK PÅ FEMTEPLADS

Efter Rusland og USA placerer Holland, Storbritannien og Danmark sig henholdsvis på tredje-, fjerde- og femtepladsen. Mens det hollandske aktiemarked har kastet et positivt afkast på 2,5 pct. af sig, så lyder afkastet på 2,0 pct. og 1,9 pct. for det britiske og det danske.

- Europa har hængt bagefter i nogle år nu. Væksten så ellers rigtigt fin ud sidste år, men den er faldet lidt af på den i år. Omvendt er væksten egentlig fortsat på et pænt niveau i USA. Og i Europa er hele den politiske situation i Italien også med til at lægge låg på risikovilligheden.

- Men der er også forskel på, hvordan de enkelte markeder har klaret sig. Eksempelvis har Italien det lidt svært i Europa, mens nogle af de andre markeder har det lidt bedre, herunder det danske, siger Peter Lindegaard.

NYE MARKEDER I BUNDEN

I bunden af opgørelsen finder man det indonesiske aktiemarked, hvor investorerne har tabt 16,6 pct. målt i euro. Efter Indonesien ligger Brasilien og Sydafrika som de lande, der har klaret sig dårligst med negative afkast på 15,0 pct. og 13,2 pct.

- Det, der er sket i år, er, at noget af likviditeten er blevet taget ud af markedet fra den amerikanske centralbank, der ikke længere opkøber statsobligationer, men er begyndt at trække sit QE-program gradvist tilbage igen. Det likviditetsdræn går typisk først og fremmest ud over emerging markets, og det er også det, vi har set i år.

- Noget andet er, at en række af de her negative afkast i emerging markets også hænger sammen med valutaeffekt. I eksempelvis Indonesien er markedet i sig selv gået tilbage, men omkring 3 pct. af faldet skyldes i hvert fald valutakursen, som har givet modvind, fortæller Peter Lindegaard.

Når det kommer til anden halvdel af 2018, bemærker Peter Lindegaard, at man kan have set det værste for de nye markeder, da investorerne efterhånden har vænnet sig til tanken om, at den amerikanske centralbank vil fortsætte med at hæve renten op til 3 pct.

Men ligesom det har været tilfældet på det seneste, så kan resten af aktieåret 2018 blive negativt påvirket af den verserende handelskonflikt mellem USA og Kina.

- Så det er klart, at hvis hele frihandelskonceptet, der er blevet bygget op over mange år, begynder at falde, så er der en række af de her økonomier, som kan blive påvirket af det - med Kina i spidsen, siger Peter Lindegaard.