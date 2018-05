Rusland og Opec-lande overvejer at øge olieproduktionen

Det skriver Wall Street Journal.

Ruslands olieminister, Alexander Novak, har udtalt, at han sammen med Saudi-Arabien og andre Opec-medlemmer vil diskutere muligheden for gradvist at øge olieproduktionen igen.

Det er det første skridt mod at løsne en aftale, der blev indgået for to år siden, i kølvandet af at oliepriserne var faldet fra over 100 dollar per tønde til omkring 25 dollar.

Mens Opec tidligere har været i stand til at påvirke oliepriserne ved at skrue op eller ned for produktionen, blev det for nogle år siden nødvendigt for organisationen at indgå en større koordinering med lande uden for Opec.

Det førte til en stødt stigning i oliepriserne. Samtidig har det pustet til frygten for, at tårnhøje priser kan dræne efterspørgslen og i sidste ende sænke priserne igen.

Udsigten til en mulig ændring af aftalen har allerede medført et mindre fald i oliepriserne.