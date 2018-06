Royal Unibrew: Højt skum i aktiekursen

Royal Unibrew har klaret sig så godt de senere år på børsen, at bryggeriet måske er blevet for dyr.

Bryggeriet Unibrew står så stærkt som aldrig før. Aktien er netop blevet optaget i C25-indekset, og børsværdien er nået helt op i 23,6 mia. kr. Investorerne er parate til at betale ti gange egenkapitalen for virksomheden. Selv om det er en lukrativ forretning med en egenkapitalforretning på knapt 30 procent, så er perspektivet for nye investorer ikke attraktivt med en så høj pris på indgangsbilletten.

Royal Unibrew er derfor et godt eksempel på den opkogte stemning, som breder sig på aktiemarkedet. Selskaber med en stærk kursudvikling igennem flere år er efterspurgte. Tankegangen ser ud til at være således: Kursniveauet befinder sig i all time high på de vigtigste børser, og en aktie med historisk flot kursudvikling må formodes at kunne køre videre i samme spor, så det gælder om at lukke øjnene og købe, uanset om aktiekursen må vurderes som meget høj allerede nu – for om få år vil aktieprisen vel blive endnu højere. The trend is your friend. Sent torsdag skruede Unibrew endnu mere op for medvinden med en opjustering af forventningerne til 2018, hvor salgsprognosen blev løftet med et par procent og driftsindtjeningen med syv-otte pct. løftet af det gode vejr og integrering af det italienske opkøb Terme di Cordo.

Toer i Norden og Baltikum

Selskabet har ekspanderet via fusioner og opkøb til en andenplads i Norden efter Carlsberg. Strategien består i satsning på produkter med brand value, og konkurrence på pris søger man at vige uden om. Der er et respektfuldt forhold til storebror Carlsberg, som også gerne vil forbedre sin indtjening og undgå uro i de gamle kernemarkeder. I stedet søger begge bryggerier at profilere sig med markedsføring baseret på events og story telling om nye specialøl. Man søger at fremvise dynamik i småtingsafdelingen uden at forstyrre de velkørende store produkter. Ved at blande sig i koret af mikrobryggerier kan man samtidig forhindre nye konkurrenter i at vokse sig alt for store. Hvis den voksende interesse for disse nye øl bider sig fast, kan det løfte både volumen og priser på stamsortimentet, og en udskiftning med noget nyt er jo ikke nogen ulykke – blot man selv ejer mærket.

Royal Unibrew ser ud til at have fundet en givtig position i forhold til Carlsberg. En vigtig del af fremgangen beror på licensaftalerne med to giganter, nemlig PepsiCo og Heineken. Her kan selskabet udnytte sin organisation inden for salg og distribution, hvorved der kan opnås god indtjening selv om der skal betales royalty til de to principaler. Kombination i salg og distribution med egne produkter er en win/win-situation.

Kapaciteten i Danmark er blevet samlet og tilpasset efterspørgslen. I de gode gamle dage var der stor overkapacitet. Strukturen på det punkt ser ud til at være bragt på plads. Hjemmemarkedet omfatter i praksis også salget i Tyskland, hvor det danske publikum er storaftagere via grænsehandelen.

Aktiviteten i Finland og de baltiske lande er en udmærket forretning, og der er mulighed for større ølforbrug på langt sigt. Netop nu er afsætningen dog bremset af afgiftsforhøjelser. I Norge sidder Royal Unibrew i en venteposition med en aktiepost i Hansa Bryggerierne. Sverige er derimod sat i skammekrogen, og her må Unibrew vente på chancen for et salgstilbud på et af landets få bryggerier.

Fjerne markeder

Eksport til Italien er en velindarbejdet succes, og med købet af sodavandsproducenten Terme di Crodo prøver man nu at udvide sortimentet med et stærkt brand i citrus-læskedrikke. Købsprisen udgør 598 mio. kr. Italien stod sidste år for ni pct. af omsætningen, og med tilkøbet øges tallet med fire pct. Hensigten er at kombinere salgsindsatsen og opnå synergi, altså hårdt arbejde. Gevinstmuligheden kommer fra et højt dækningsbidrag, og det kendetegner al aktivitet i Royal Unibrew.

En anden eksportsucces består af maltprodukter, men her er salget spredt ud på mange lande. Den specielle smag og mærkevareprofilen er rettet mod forbrugere i og fra Caribien og Afrika. Emigranter herfra er derfor blevet en vigtig kundegruppe i mange storbyer, og deres købekraft gør det til et lukrativt segment. Det er lykkedes at placere produkter med maltsmag i en stærk position, og konkurrenterne viser ikke interesse for så lille en niche. Indtjeningen er aldeles glimrende. Selskabet får dermed mulighed for at vokse og tjene gode penge uden at forstyrre freden på hjemmemarkedet. Udgifterne til emballage og transport er højere, men man har opbygget en kendt mærkevareprofil, som ikke kræver ekstra indsats til markedsføring.

Aktien

Overskudsgraden på 17 pct. er høj, og læg mærke til, at tallet er efter betaling af royalty til PepsiCo og Heineken. Effektiviten er god, og det giver høj rentabilitet på den investerede kapital. Den, der lever stille, lever godt. Men der er jo grænser for profittens højde ved simple produkter bestående af vand, og øl har været kendt i mere end 4.000 år. Yderligere økonomisk fremgang skal opnås ved større volumen, men man går forsigtigt frem og satser ikke enorme beløb på markedsføring.

Aktien handles til P/E 30. Samme høje niveau gælder for et af børsens topselskaber – Novozymes med globalt lederskab inden for enzymer og biologisk plantebeskyttelse. Novo Nordisk handles til P/E 18. Aktien er kort fortalt steget til en absurd høj værdi. Spørgsmålet er, hvornår man skal sælge.