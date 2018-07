Rovsing får bøde af børsen for sløvhed

Selskabet har ifølge børsen været for langsom til at fortælle markedet om vigtige beslutninger om den fremtidige retning. Det koster en bøde, oplyser Nasdaq.

Da Rovsing-bestyrelsen i december 2017 lagde en ny strategi, gennemførte en rettet emission, udstedte warrants og ansatte et bestyrelsesmedlem som konsulent, blev det først viderebragt til markedet med to dages forsinkelse.

Det faldt Nasdaq for brystet, og Rovsing har derfor måttet forklare sig. Selskabet har oplyst, at det ventede med at melde ud, fordi den nye strategi afhang af, at emissionen kunne gennemføres, så der var ny likviditet i kassen. Og derfor ventede det med nyheden, til alt var på plads.

Nasdaq slår dog fast, at selskaber skal oplyse offentligheden om emissionsplaner - og om aktiebaserede aflønningsprogrammer. Og det skal ske "hurtigst muligt" og ikke med to dages forsinkelse.

Det er ikke første gang, at Rovsing har skullet stå skoleret for fondsbørsens disciplinærkomité. Faktisk skete det yderligere tre gange i 2017.

- Disciplinærkomitéen besluttede med baggrund i selskabets gentagne overtrædelser af børsens regler at skærpe sanktionen over for selskabet, skriver børsen.

Rovsing skal derfor betale en bøde svarende til den årlige pris for at være noteret på børsen. Pengene går til Nasdaq Nordic Foundation.