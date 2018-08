Råvarer: Oliepriserne stiger efter fald i amerikanske olielagre

Oliepriserne stiger torsdag efter fald i de amerikanske råolielagre og de forventede forsyningssvigt fra Iran og Venezuela.

De amerikanske råolielagre faldt i sidste uge med 2,6 mio. ned til 405,79 mio. tønder.

»Oliepriserne steg på grund af det uventede fald i de amerikanske olielagre for anden uge i træk, samtidig med at efterspørgslen på benzin er rekordhøj,« siger Wiliam O'Loughlin, der er investeringsanalytiker hos Rikvin Securities i Australien, til Reuters.

Senioranalytiker Alfonso Esparza siger, at de ulmende sanktioner mod Iran også begynder at påvirke olieforsyningen og dermed øge priserne.

Opec-landene vil til december holde et møde for at diskutere, hvorvidt de kan kompensere for et pludseligt fald i Irans olieforsyning, når de amerikanske sanktioner starter i november.

Irans råolieeksport falder med stor sandsynlighed til lige over 2 mio. tønder om dagen sammenlignet med de 3,1 mio. tønder om dagen, som produktionen toppede på i april måned.

The International Energy Agency har advaret om et strammere marked mod slutningen af året på grund af bekymringer om udbuddet samtidig med en høj efterspørgsel fra specielt i Asien.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 77,25 dollar mod 76,17 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,67 dollar mod 68,95 dollar onsdag eftermiddag.

Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1204,25 dollar mod 1203,88 dollar onsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6076 dollar mod 6092 dollar onsdag eftermiddag.