Ransagninger mod Bitcoin-børser og forbud på vej: Regering vil stoppe vild spekulation

Vi begynder dagen på den anden side af kloden, hvor vilde kursstigninger og omfattende spekulation i blandt andet bitcoin har givet rynker i pandebrasken blandt toppen af den sydkoreanske regering.

Sydkorea er et af de største markeder for de store blockchainvalutaer som bitcoin og ethereum. Men det kan meget vel stoppe nu.

Onsdag iværksatte myndighederne omfattende ransagninger mod flere af de største børser for kryptovaluta i landet. Samtidig fortæller en presseansvarlig for den sydkoreanske regering til Reuters, at regeringen arbejder på et lovforslag, der kan betyde et forbud mod handel med kryptovaluta.

Begrundelsen er tilsyneladende, at kryptovalutahandel i Sydkorea opfattes særdeles spekulativ og ligner ren gambling, fordi prisen på de store kryptovalutaer som bitcoin er prissat højere i Sydkorea end andre steder - en såkaldt "kimchi-præmie".

Bitcoin-eksponerede aktier i landet får stryg efter meddelelsen. Aktien i Omnitel, der beskæftiger sig med bitcoin-clearing, falder 30 pct., Digital Optics dykker 13 pct., og KPM Tech handles godt 5 pct. lavere.

Med en stor og uforklarlig opjustering i sine interne regneark har Novos belgiske opkøbsmål, Ablynx, pludseligt øget sin værdi med milliarder af kroner. Den belgiske manøvre er et modsvar på Novos angreb, vurderer analytiker.

Uden at gå nærmere i detaljer præsenterede topchefen hos Novos belgiske opkøbsmål tidligere på ugen deltagere på en konference i USA for en helt ny fremtidsudsigt for et lægemiddel mod en sjælden blødersygdom. Ledelsen i Ablynx har helt konkret hævet lægemidlets markedspotentiale fra 800 millioner euro til 1,2 milliarder euro. Hvordan det belgiske biotekselskab er kommet frem til, at markedet er blevet 400 millioner euro større, står hen i det uvisse.

Indenrigstrafikken i Danmark er faldet markant, og det vil flyselskaberne gøre noget ved. Priserne skal ned, og danskerne skal tage indenrigsflyvningerne til sig som alternativ til bus og tog. Det skriver Finans.

Danmarks fem største provinslufthavne mistede alle passagerer på indenrigsruterne sidste år. Samlet er trafikken med fly mellem landsdelene reduceret med mere end 5 pct.

Nu vil flyselskaberne sænke priserne for at lokke kunderne tilbage på flyene, så man står bedre i konkurrencen med bl.a. de billige fjernbusser. Lavere billetpriser hjælpes på vej af reducerede takster i Københavns Lufthavn fra 1. april.

Sidste år lagde regeringen op til at give danskerne en stor og flot før-julegave i form af en skattelettelse, som for de højest lønnede kom op på cirka 27.000 kr. om året.

Men det lykkedes ikke at forhandle pakken på plads med regeringens støtteparti, Dansk ­Folkeparti, og nu går statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i gang med at forhandle et flertal for en langt mindre skatteaftale på plads.

Efter at regeringen droppede sin »ambitiøse skatteplan«, er det uhyre vigtigt, at der kommer nye initiativer, der kan skaffe mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Ellers er det direkte at gamble med opsvinget, lyder det fra danske virksomheder anført af Dansk ­Industri (DI), og Dansk Erhverv.

Udenlandsk arbejdskraft bliver en af nøglerne for, at virksomhederne kan få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, der skal holde gang i opsvinget, lyder det.

Seniorstrateg ved Nordea Andreas Østerheden har tre ting, som du bør rette blikket mod i dag.

Først på dagen vil investorerne rette deres opmærksomhed mod europæiske nøgletal, hvor vi får både tysk BNP data og europæisk industriproduktion. Vi forventer, at begge tal vil bekræfte os i den fremgang vi har set i løbet af 2017.

Dagens absolutte højdepunkt bliver referatet fra ECBs rentemøde i december. Det er særligt interessant efter medlemmer af rentekomiteen har været ude og indikere strammere pengepolitik i 2018. Ny information i referatet om opkøbsprogrammet vil påvirke rentemarkedet.

Sidst på dagen får vi amerikanske nøgletal for producentpriserne, som kan give en indikation de amerikanske inflationstal i morgen. Sidst men ikke mindst går det amerikanske rentekomitemedlem Dudley på talerstolen, hvor investorerne vil lede efter indikationer af de fremtidige pengepolitiske linje fra centralbanken.

kl 8.00: Danmark: Industriproduktion,

kl 11.00: Eurozonen: Industriproduktion

kl 14.30: USA: Producentpriser,

kl 14.30: USA: Nytilmeldte ledige,

kl 14.30: USA: Fortsat ledige,

kl. 8.00: Bang & Olufsen - halvårsregnskab

De asiatiske aktiemarkeder er badet i rødt torsdag morgen, hvor så godt som alle regionens børser ligger med generelle kursfald. Dermed følger markederne i fodsporene på investorerne i New York onsdag.

Nikkei 225 -0,6

Topix -0,5

Hongkongs Hang Seng -0,1

China Shanghai Composite -0,2

China CSI 300 -0,3

Taiwan Taiex -0,2

Sydkoreas Kospi -0,2

Indiens BSE Sensex 0,0

Singapores STI -0,1

Sydney ASX 200 -0,5