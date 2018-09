Råvarer: Præsident Trump vil presse Opec til at sænke oliepriserne

- Opec snyder resten af verden. Vi vil have dem til at stoppe med at sætte priserne i vejret. Vi vil have dem til at sænke priserne, og de skal bidrage betragteligt til militærbeskyttelse fra nu af, sagde Donald Trump ifølge Bloomberg til en række verdensledere i et møde i FN's generalforsamling tirsdag.

Oven på et lille fald i brentpriserne tirsdag ligger oliepriserne stabilt onsdag morgen. Præsident Trump beskylder Opec for at "snyde" resten af verden.

Selv om USA's præsident, Donald Trump, i sidste uge forsøgte at lægge pres på Opec for at få sænket oliepriserne, besluttede organisationen sammen med Rusland søndag, at medlemslandene ikke vil opveje den faldende produktion i de sanktionsramte lande Iran og Venezuela.

Det har ført til tårnhøje oliepriser og fået den amerikanske præsident til at true Opec med at forlange betaling for amerikansk militær beskyttelse.

- Opec snyder resten af verden. Vi vil have dem til at stoppe med at sætte priserne i vejret. Vi vil have dem til at sænke priserne, og de skal bidrage betragteligt til militærbeskyttelse fra nu af, sagde Donald Trump ifølge Bloomberg til en række verdensledere i et møde i FN's generalforsamling tirsdag.

Udmeldingen tirsdag blev efterfulgt af et lille fald i i brentprisen, men prisfaldet aftog i løbet af eftermiddagen, og niveauet ligger stabilt onsdag morgen.

Udsigten til fornyede amerikanske sanktioner mod Iran, der træder i kræft den 4. november, har været en vigtig faktor for de seneste dages høje prisniveau, da sanktionerne vil skade den iranske eksport. Fra april til september 2018 er eksporten af iransk råolie faldet med 0,8 mio. tønder om dagen, skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 81,79 dollar mod 81,81 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 72,16 dollar mod 72,12 dollar tirsdag eftermiddag.

Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1201,79 dollar mod 1202,33 dollar onsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6299,5 dollar mod 6280,5 dollar tirsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS