Råvarer: Oliepriserne stabiliseres efter fald

Oliepriserne stiger torsdag og stabiliserer sig efter de sidste to dage med tab. Det sker på baggrund af en overraskende stigning i de amerikanske olielagre og nye bekymringer over handelsgnidninger mellem USA og Kina.

Den europæiske referenceolie, Brent, steg 0,6 pct. torsdag efter et fald på 1,5 pct. i onsdags, samtidig med at den amerikanske WTI-olie steg med 0,4 pct. torsdag efter et par dage med et samlet fald på 1,6 pct.

Oliepriserne er fortsat påvirket af de igangværende globale handelsspændinger, hvor markedernes bekymring giver en opbremsning i den globale vækst.

- En klar definition af markedets makroøkonomi er det, som markedet leder efter, og indtil vi finder det, er det sandsynligt, at markedet vil være ustabilt, siger Jonathan Barratt, investeringschef i Ayers Alliance i Sydney, til Reuters.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har forsøgt at forstærke presset på Kina for handelsindrømmelser ved at foreslå en 25 pct. højere told på kinesisk import til en værdi af 200 mia. dollar. Kina har sagt, at de vil svare igen, hvis USA tager yderligere skridt.

De amerikanske olielagre steg med 3,8 mio. tønder i sidste uge, da også importen steg ifølge regeringens Energy Information Administration (EIA). Analytikere havde kun forventet en stigning på 2,8 mio. tønder ifølge et estimat fra Reuters.

Oveni har Brasiliens regerings data vist, at landets olieeksport satte endnu en rekord i juli, der var næsten tre gange højere end eksporten i juni og omkring 50 pct. højere end året før, skriver nyhedsbureauet.

Den russiske energiminister Alexander Novak indikerede i onsdags, at russisk olieproduktion i sidste uge gennemsnitligt var over det niveau, Moskva havde lovet på mødet mellem Opec og ikke-Opec-lande. Han tilføjede, at den højere produktion var nødvendig for at bevare markedets stabilitet.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 72,65 dollar mod 73,14 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 67,88 dollar mod 68,15 dollar onsdag eftermiddag.

Torsdag morgen koster en ounce guld 1219,74 dollar mod 1217,42 dollar onsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6133 dollar mod 6124 dollar onsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS