Råvarer: Oliepriserne falder efter Donald Trump-kritik af Opec

Oliepriserne falder en smule torsdag morgen, i kølvandet af at den amerikanske præsident, Donald Trump, anklager Opec-landene for at presse priserne på olie i vejret. Også prisen på guld oplever et lille fald, mens kobberprisen forholder sig stabilt.

Oliepriserne sluttede nær sit højeste niveau i tre år onsdag eftermiddag, hvilket udløste en reaktion fra præsident Donald Trump på Twitter, hvor han anklagede Opec-landene for at presse oliepriserne i vejret.

»Opec-monopolet må huske på, at benzinpriserne er oppe, og at de gør meget lidt for at hjælpe. Hvis noget driver de priserne højere, mens USA forsvarer mange af deres medlemmer for ganske få dollar. Det skal være gensidigt. REDUCER PRISERNE NU!,« skriver Donald Trump på sin private Twitter-profil ifølge Reuters.

Ifølge National Australia Bank, skyldes de stigende oliepriser blandt andet en aftale mellem Rusland og Opec tilbage i 2017, hvor parterne blev enige om at mindske produktionen for at presse priserne op, hvorefter et uforudset kollaps i den venezuelanske olieproduktion resulterede i et endnu større fald i olielagrene end ventet.

Yderligere skriver Reuters, at priserne steg, efter at USA meddelte, at landet vil genindføre sanktioner mod Iran fra november, hvilket også vil ramme dens olieindustri.

Opec og Rusland meddelte i juni, at de er villige til at øge olieproduktionen for at komme bekymringerne om en stigende mangel på olie til livs, efter problemerne med olieproduktionen i Venezuela.

Ifølge Reuters, skal den stigende produktion af olie fra Opec samt Rusland også højst sandsynligt erstatte et potentielt fald i den iranske produktion, efter af USA genindfører sanktioner mod landet.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 77,66 dollar mod 77,77 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 73,87 dollar mod 73,97 dollar onsdag eftermiddag.

Onsdag morgen koster en ounce guld 1256,15 dollar mod 1255,67 dollar onsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6403 dollar mod 6403,50 dollar onsdag eftermiddag.