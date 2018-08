Råvarer: Oliepriser stiger med udsigt til iranske sanktioner

Oliepriserne stiger fredag morgen, hvor markedet igen synes at fokusere på de mulige konsekvenser for udbuddet, når USA implementerer sanktioner mod Iran fra november målrettet oliesektoren.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 75,09 dollar mod 74,70 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,28 dollar mod 67,84 dollar torsdag eftermiddag.

Handlere siger ifølge Reuters, at de forestående sanktioner mod Iran giver et trængt udbud-/efterspørgselsbillede fra november som følge af udsigten til forstyrrelser at de iranske olieleverancer.

Reuters nævner i den sammenhæng, at Iran er den tredjestørste producent blandt Opec-landene og gennemsnitligt eksporterer omkring 2,5 mio. tønder råolie og kondensater om dagen, svarende til omkring 2,5 pct. af det globale forbrug.

Energikonsulentfirmaet FGE venter, at det tal vil falde til under 1 mio. tønder om dagen per medio 2019.

Fredag morgen koster en troy ounce guld 1187,45 dollar mod 1189,56 dollar torsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6011 dollar mod 5965 dollar torsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS