Råvarer: Olieprisen retter lidt op efter stort fald

Oliepriserne ligger en smule højere tirsdag morgen oven på de seneste børsdages relativt skarpe dyk.

Markedet forbereder sig fortsat på, at Saudi-Arabien og Rusland vil pumpe mere olie op af undergrunden. De to olienationer indikerede i sidste uge, at de overvejer at skrue op for oliehanerne.

Dog tvivler markedet ifølge den australske og newzealandske ANZ Bank stadig på, at der vil blive indgået en aftale allerede på det næste møde i Organisationen for Olieeksporterende Lande, Opec, i juni, skriver Reuters.

En amerikansk tønde WTI-olie koster tirsdag morgen 66,81 dollar mod 66,40 dollar mandag eftermiddag. En tønde europæisk Brent-olie koster 75,68 dollar mod 75,25 dollar mandag eftermiddag.

Prisforskellen mellem den amerikanske og europæiske referenceolie på omtrent 8,70 dollar har ikke været større siden marts 2015.

En medvirkende årsag kan være en stigende olieproduktion i USA. Over de seneste to år er den amerikanske olieproduktion vokset med 27 pct. til 10,73 mio. tønder om dagen. Det placerer USA som næststørste producent efter Rusland, men foran verdens største olieeksportør Saudi-Arabien, skriver Reuters.

På markedet for ædelmetaller koster et ounce guld tirsdag morgen 1297,60 dollar mod 1298,20 dollar mandag eftermiddag.

Prisen på et ton kobber ligger 0,2 pct. højere i 6872,50 dollar.

/ritzau/FINANSsaudi-a