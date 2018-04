Råvarer: Oliepris holder højt niveau før ministermøde i Saudi-Arabien

Fredag mødes energiministre fra Rusland, Saudi-Arabien og andre større olieproducerende lande i byen Jeddah i Saudi-Arabien for at drøfte særligt oliemarkedet og prisudviklingen.

Ifølge Bloomberg News er der ikke lagt op til bindende beslutninger, men energiministrene vil formentlig komme med et klart signal om deres intentioner efter en længere periode med reduktioner i produktionen og stigende priser.

- De olieproducerende lande ser ud til at være villige til at overspænde markedet, hvor de nuværende prisniveauer understøtter tilliden til deres leveringsaftale, siger Norbert Ruecker, makro- og råvareansvarlig hos banken Julius Bär, ifølge Bloomberg News.

Natten til torsdag kom det frem, at Saudi-Arabien ifølge Reuters ønsker en pris på mellem 80 og 100 dollar per tønde olie. Det blev i markedet tolket til, at landet vil arbejde for fortsatte produktionsbegrænsninger i oliekartellet Opec, hvilket vil begrænse udbuddet og dermed holde en hånd under prisen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 73,76 dollar mod 74,38 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,25 dollar mod 68,29 dollar torsdag eftermiddag.

På markedet for ædelmetaller står en ounce guld fredag morgen i 1342 dollar mod 1344 dollar torsdag eftermiddag. Og inden for industrimetallerne koster et ton kobber fredag morgen 6964 dollar mod 6962 dollar torsdag eftermiddag.

