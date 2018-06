Råvarer: Øget sandsynlighed for enighed til Opec-møde

Den iranske olieminister, Bijan Namdar Zanganeh, sagde efter et møde med flere af de andre medlemslande ifølge Bloomberg News, at han nu var optimistisk omkring udfaldet af Opec-mødet. Det er i kontrast til onsdagens udtalelse, hvor olieministeren sagde, at en aftale var usandsynlig.

Torsdag morgen ser det ud til, at sandsynligheden, for at Opec når frem til en aftale, er øget, efter at Irans trussel om at nedlægge veto mod enhver aftale om en forøgelse af olieproduktionen er mindsket.

Den iranske olieminister, Bijan Namdar Zanganeh, sagde efter et møde med flere af de andre medlemslande ifølge Bloomberg News, at han nu var optimistisk omkring udfaldet af Opec-mødet. Det er i kontrast til onsdagens udtalelse, hvor olieministeren sagde, at en aftale var usandsynlig.

Den saudiarabiske energiminister, Khalid Al-Falih, sagde, at alle de ministre, han havde talt med, var enige i, at det var på tide for organisationen at ændre kurs.

»Jeg er sikker på, at når dagen er omme vil fornuften sejre,« sagde den saudiarabiske energiminister efter flere Opec-møder i Wien ifølge Bloomberg News.

En måde at skabe bro mellem Saudi-Arabien og Iran kunne være at udsende et forslag om, at de medlemmer, som har skåret mere ned i kvoterne end beregnet, skal gå tilbage til deres oprindelige kvoter.

Der er to dage tilbage af Opec-mødet, hvor medlemslandene skal nå til enighed om den fortsatte olieproduktion.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 74,40 dollar mod 74,90 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 65,56 dollar mod 65,55 dollar onsdag eftermiddag.

Torsdag morgen koster en ounce guld 1265,43 dollar mod 1273,98 dollar onsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6807 dollar mod 6815,50 dollar onsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS