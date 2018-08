Råvarer: Nedskæringer i Saudi-Arabiens olieproduktion får priserne op

Oliepriserne steg igen tirsdag, efter at en Opec-rapport bekræfter, at Saudi-Arabien har reduceret sin olieproduktion. Det har olieeksportøren valgt for at forhindre en mulig overforsyning.

Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, er steget med 0,4 pct., samtidig med at prisen på den amerikanske WTI-olie er steget med 0,5 pct. og ligger nu på 67,49 dollar.

Opecs månedlige rapport, som blev udgivet mandag, bekræftede, at Saudi-Arabiens nedskæringer i olieproduktionen, var med til at få oliepriserne skubbet op ifølge handlere.

Ifølge Reuters sagde Opec-rapporten også, at efterspørgslen efter olie ventes at stige med 1,4 mio. tønder per dag i 2019 mod den nuværende stigning på 1,6 mio. tønder om dagen. Opec mener, at opbremsningen skyldes en potentielt lavere økonomisk vækst som et resultat af handelsstridighederne mellem USA og Kina og den generelle markedsuro.

Trods nedgangen fastholder Opec sin vurdering, om at olieefterspørgslen højst sandsynligt forbliver sund.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 72,85 dollar mod 72,78 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 67,49 dollar mod 67,42 dollar mandag eftermiddag.

Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1195,48 dollar mod 1197,5 dollar mandag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6131 dollar mod 6157 dollar mandag eftermiddag.