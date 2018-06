Råvarer: Markederne venter på Opec-beslutning om øget produktion

Oliehandlerne er spændte inden Opec-mødet i denne uge, hvor medlemslandene skal beslutte, om de skal øge produktionen af olie.

Ifølge Bloomberg News er organisationens største medlem, Saudi-Arabien, opsat på at øge produktionen, da olieprisen på den amerikanske WTI-olie nærmer sig 80 dollar for en tønde, hvilket kan skade den økonomiske vækst. Samtidig er produktionen på vej ned i Iran og Venezuela, der begge har modsat sig, at Opec øger produktionen, da en lavere oliepris vil skade de to landes økonomi.

Venezuelas olieproduktion skrumper som følge af landets økonomiske krise, der nu også har spredt sig til energisektoren, samtidig med, at Irans olieeksport står over for at blive ramt af sanktioner, efter at USA trak sig fra den internationale atomaftale med Iran. Olieproduktionen kan derfor blive svært at dosere i den kommende tid.

»Det er ikke tydeligt hvor meget råolie, der vil komme ud af markederne med Venezuela i frit fald og usikkerhed omkring hvor meget af Irans eksport, der kan være gået tabt,« siger Robin Mills, der er administrerende direktør hos Qamar Energy, til Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 74,85 dollar mod 74,59 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 65,50 dollar mod 65,85 dollar mandag eftermiddag.

Tirsdag morgen koster en ounce guld 1283,83 dollar mod 1278,64 dollar mandag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6943,5 dollar mod 6972 dollar mandag eftermiddag.

/ritzau/FINANS