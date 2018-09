Råvarer: Faldende olielagre og Opec-rygter løfter oliepriserne

Oliepriserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger torsdag. Det skyldes faldende amerikanske olielagre og tegn fra Opec, der viser, at organisationen ikke vil øge olieproduktionen trods en faldende iransk produktion. Guld- og kobberpriserne stiger ligeledes.

De amerikanske olielagre falder for femte uge i træk, sagde det amerikanske energiministerium, EIA, onsdag ifølge Reuters, der også fortæller, at benzinlagrene også sænkes af en overraskende stor efterspørgsel.

Olielagrene er faldet med 2,1 mio. tønder mod et forventet fald på 2,7 mio. tønder, viser tal fra EIA.

I American Petroleum Institutes, API's, ugentlige undersøgelse, der blev offentliggjort tirsdag, fremgik det, at de amerikanske olielagre ville stige med 1,2 mio. tønder sidste uge.

»De risikolystne investorer har fået styringen igen, og endnu mere efter at investorer udviste stor modstand over for undersøgelsen fra API,« siger Stephen Innes, der er chefinvestor i OANDA, til Reuters.

De amerikanske sanktioner mod Irans olieeksport bliver aktuelle den 4. november, og flere købere er ifølge Reuters allerede begyndt at begrænse køb fra Iran.

Opec og andre olieproducerende lande - heriblandt Rusland - holdt søndag møde i Algeriet for at diskutere, hvordan produktionsforøgelser iblandt landene skulle fordeles for at udligne den faldende iranske produktion.

Kilder fra Opec fortæller Reuters, at der i øjeblikket ingen planer er for at hæve produktionen som følge af den iranske produktion, og at mødet omhandlede en allerede aftalt produktionsforøgelse landene imellem.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 79,68 dollar mod 79,23 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig 71,68 dollar mod 70,78 dollar onsdag eftermiddag.

Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1205,53 dollar mod 1203,54 dollar onsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6119,50 dollar mod 6087 dollar onsdag eftermiddag.