Råvarer: Fald i amerikanske olielagre får oliepriser til at stige

Oliepriserne stiger onsdag for anden dag i træk, hvilket er forårsaget af fald i de amerikanske olielagre.

The American Petroleum Institute meddelte tirsdag, at de amerikanske råolie- og brændstoflagre faldt mere end forventet sidste uge, og det var med til at løfte bekymringerne om et overudbud, der har påvirket markederne den seneste tid.

Rapporter om, at Kina vil øge sine udgifter til infrastruktur, hjalp desuden med at mindske bekymringerne om, at handelsspændingerne mellem Kina og USA vil gøre indhug i USA's efterspørgsel for olie.

»Priserne er steget, efter at The American Petroleum Institute meldte et mere omfattende fald (i lagrene, red.),« siger Stephen Innes, der er handelschef for APAC-regionen i Oanda, til Reuters.

De amerikanske olielagre faldt med 3,2 mio. tønder i ugen op til den 20. juli og endte på 407,6 mio. tønder, mens analytikerne ifølge Reuters havde ventet et fald på 2,3 mio. tønder.

Benzinlagrene faldt med 4,9 mio. tønder, hvilket var betydeligt mere, end hvad analytikerne havde forventet i en Reuters-meningsmåling, som lå på et forventet fald på 713.000 tønder.

Import af amerikansk råolie faldt med 249.000 tønder om dagen til 8,3 mio. per dag.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 73,97 dollar mod 73,76 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,75 dollar mod 68,50 dollar tirsdag eftermiddag.

Onsdag morgen koster en ounce guld 1224,41 dollar mod 1228,49 dollar tirsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6267 dollar mod 6262 dollar tirsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS